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Kurdeşen nedir? Nasıl tedavi edilir?

ERZURUM HABERLERİ  | 25.02.2020 12:45 | Son Güncelleme

Doç.Dr.

Kurdeşen nedir? Nasıl tedavi edilir?

Doç.Dr. Sakine Işık, kurdeşen yani ürkiter hastalığı hakkında bilgi verdi.
Çocuk Alerji ve İmmunoloji Uzmanı Doç. Dr. Sakine Işık, “Kurdeşen diğer adıyla Ürtiker her yaş da görülebilen, ani başlangıçlı, deride kaşıntılı, kızarık, kabarıklar ile karakterize bir hastalıktır. Kurdeşen eğer şikayetler 6 haftadan kısa sürede geçerse akut, 6 haftadan uzun süre hemen her gün devam ederse de kronik kurdeşen olarak adlandırılmaktadır. Çocuklarda görülme sıklığı yüzde 2-7 arasında değişmektedir. Çocuklarda akut kurdeşene yol açan nedenler sıklıkla enfeksiyonlardır. En sık viral üst solunum yolu enfeksiyonları esnasında rastlansa da, idrar yolu enfeksiyonları ve bağırsak enfeksiyonları da akut kurdeşen nedeni olabilmektedir” dedi.
Enfeksiyonlar sırasında kullanılan antibiyotik ve ağrı kesicilerinde kurdeşene neden olabildiğini ifade eden Dr. Işık, “Akut kurdeşenin diğer önemli nedenleri arasında besinler, böcek ısırıkları, bağırsak parazitleri ve ambalajlı gıdalarda yer alan gıda katkı maddeleri yer almaktadır. Özellikle 6 aylıktan küçük çocuklarda kurdeşen görüldüğünde inek sütü başta olmak üzere gıda alerjileri akılda tutulmalıdır. Kronik kurdeşen sıklıkla sıcak, soğuk, basınç gibi fiziksel tetikleyiciler ile ortaya çıkmaktadır. Gıda katkı maddeleri içeren abur cubur gıdalar, sıkı giysiler, terleme, aşırı egzersiz, sıcak banyo, aşırı yorgunluk ve stres kronik kurdeşeni olan hastalarda alevlenmelere neden olabilmektedir. Kurdeşen de tanı öykü ve fizik muayene ile konmaktadır. Kurdeşenin tedavisi semptomatik olup ağız yoluyla alınan alerji ilaçları tercih edilmektedir. Özellikle kronik kurdeşeni olan çocuk hastaların tanısal değerlendirme ve uzun dönem tedavi için Çocuk Alerji ve İmmunoloji Uzmanları tarafından değerlendirilmesi önem arz etmektedir” şeklinde konuştu.

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