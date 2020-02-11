Kurduğu orkestrayla otizmli öğrencilerin hayatını değiştirdi

Onlara enstrüman çalmayı ve şarkı söylemeyi öğreten Berrakçay'ın bu azmi otizmli öğrencilerin ailelerini de mutlu etti.

Dokuz Eylül Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümünden 2004'te mezun olan Berrakçay, yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladıktan sonra 2013'te otizmli bireylerden oluşan İzmir Otizm Orkestrası ve Korosunu kurdu.

- "Kendilerine güvenleri geldi"

Orçun Berrakçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel eğitim merkezlerinde çalışırken otizmli öğrencilerle arasında duygusal bir bağ oluştuğunu dile getirdi.

Berrakçay, otizimli öğrencilere müzik eğitimi verirken mutlu olup sosyalleştiklerini fark etttiğini, bunun üzerine koro kurma düşüncesinin doğduğunu söyledi.

Velilerin kendisine "Hocam biz bir çocukla zor uğraşırken sen koroda bu kadar çocukla nasıl uğraşacaksın" dediklerini, bunun kendisini gülümsettiğini belirten Berrakçay, şöyle konuştu:

"Otizmli çocukları bir araya getirmek benim en büyük hayalimdi. Kaybedecek bir şeyim yoktu. Şansımı denemek istedim ve başarılı da oldum. Kısa sürede öğrenci sayımız arttı. Onların hayatındaki en büyük değişiklik arkadaşlıkları oldu. Konserlerde insanlar onları ayakta alkışladı, kendilerine güvenleri geldi. " dedi.

- Güney Kore'den konser daveti

Berrakçay, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle geçen yıl Macaristan ve Avusturya'da konser verdiklerini, bu yıl da Güney Kore'den konser daveti aldıklarını, sponsor bulmaları durumunda ekim ayında yeniden yurt dışına konser vermeye gideceklerini ifade etti.