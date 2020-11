Küre Dağları'nın bir yanı sonbahar bir yanı kış

Kastamonu ve Bartın arasında kalan Küre Dağları , her mevsim olduğu gibi sonbaharda da ziyaretçileri kendisine çekiyor.

Kastamonu Kültür ve Turizm Müdürü Ziver Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Küre Dağları'nın çok özel bir dağ sırası olduğunu söyledi.

Küre Dağları'nın doğanın birçok güzelliğini içinde barındırdığını aktaran Kaplan, "Endemik bitki türleri, kanyonları, mağara ve şelaleleri ile oldukça zengin bir alandır. 2012 yılında, Türkiye'de Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) ilan edilen ilk ve tek yer oldu. Avrupa'da PAN Parks sertifikalı 13 alan varken Türkiye'de sadece Küre Dağları'dır. Endemik bitki bakımından oldukça zengin. Türkiye'deki endemik bitki sayısının üçte biri Küre Dağları'ndadır." dedi.

Kaplan, bölgenin her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu belirterek, "Doğal güzellikleri açısından kelimelerle ifade edilemez. Muhteşem bir doğal güzelliğe sahip. Her mevsim ayrı güzel. Yeşilin her tonu var. Sonbaharda sarıdan kırmızıya kadar tüm renkleri görebilirsiniz." diye konuştu.

Kovid-19 salgını döneminde insanların şehirlerden uzaklaşıp doğaya kaçmak istediklerine işaret eden Kaplan, bölgenin doğal güzelliklerine ilginin arttığını sözlerine ekledi.