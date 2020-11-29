Küre Dağları'nın bir yanı sonbahar bir yanı kış

ÖZGÜR ALANTOR - Vadilerinden yamaçlarına, akarsularından kanyonlarına kadar Türkiye'nin önemli dağ sıralarından Küre'de, kış ve sonbahar aynı anda yaşanıyor.

Kastamonu ve Bartın arasında kalan Küre Dağları, her mevsim olduğu gibi sonbaharda da ziyaretçileri kendisine çekiyor.

Doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarına seyrine doyumsuz manzaralar sunan Küre Dağları, orman içi çayırları, yamaçlarda bulunan ormanları, kırsal dokuyla bütünleşen yerleşim alanları, biyolojik çeşitliliğiyle de ziyaretçileri cezbediyor.

Dağların alt kısımlarında sarıdan kırmızıya renk ahengine doyan ziyaretçiler, sonbaharın son aylarında yüksek kesimlerde kar sürpriziyle karşılaşıyor. En yüksek zirvesinin rakımı 2 bin metreyi bulan Küre Dağları'nda, sonbaharda yağan kar, dağların bir kısmında sonbahar bir kısmında da kış manzarasını aynı anda sunuyor.

Yamaçların alt kısımlarındaki ağaçlar sarıdan kırmızıya kadar çeşit çeşit renge bürünürken, üst kesimlerde beyaz kar örtüsü görülüyor.

Endemik bitkileri, yaban hayatı ve otantik değerleriyle Küre Dağları Milli Parkı, doğa yürüyüşü, foto safari, av ve yaban hayatı gibi aktivitelere de imkan sağlıyor.