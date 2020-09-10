YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Küresel iklim değişikliği nedeniyle Van Gölü'nün su seviyesi düşüyor

Küresel iklim değişikliği nedeniyle Van Gölü'nün su seviyesi düşüyor

VAN HABERLERİ  | 10.09.2020 11:27 | Son Güncelleme

İklim değişikliği nedeniyle seviyesinde belirli periyotlarla düşüş ve yükseliş meydana gelen Van Gölü'nde, bu yıl sığ noktalarda 200 metre yatay çekilme yaşandı - Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu: - "Van Gölü'ndeki çekilmenin temel nedeni yağıştaki azlık değil, buharlaşmadaki fazlalık"

ÖZKAN BİLGİN - Küresel iklim değişikliği ve hava şartlarına bağlı olarak seviyesi belirli periyotlarda değişen Van Gölü'nde, son yıllarda önemli oranda su kaybı yaşanıyor.

Türkiye'nin en büyük gölü olan ve bölge halkı tarafından "deniz" olarak adlandırılan Van Gölü'nün kıyı kesimlerinde küresel ısınma nedeniyle yaşanan çekilme dikkati çekiyor.

Edremit ilçesindeki kıyı kesimlerinde 200 metrenin üzerinde yatay çekilmenin yaşanmasıyla Enginsu Mahallesi'ndeki bazı vatandaşların tapulu arazileri ve önceden batan balıkçı tekneleri ortaya çıktı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küresel iklim değişikliğine bağlı olarak göldeki su seviyesinde geçmişteki gibi yükselmelerin yaşanmayacağını söyledi.

Göllerin su seviyesinin mevsim şartlarına bağlı farklılık göstermesinin normal olduğunu belirten Alaeddinoğlu, geçmişe kıyasla bu seviye oranlarında ciddi değişikliklerin olduğuna işaret etti.

Van Gölü'nde de belli periyotlarda seviye farklılıklarının görüldüğünü anlatan Alaeddinoğlu, şu bilgileri verdi:

"Geçmişte göl kenarında dikey farklılıklar 25-30 santimetreyle ifade edilirken günümüzde 1 metreye ulaşan farklılıklar görülüyor. Gölde biri dikey, diğeri ise yatay iki türlü çekilme söz konusu. Dikey noktalardaki çekilmeler yıl içerisinde 1 metre civarında ve zaman zaman artıyor. Yatay çekilmeler ise özellikle kıyı bölgelerindeki sığ noktalarda yer yer 200 metre yaşanabiliyor. Sonuç olarak şunu net söyleyebiliriz ki küresel iklim değişikliği, Van Gölü ve diğer göller için gittikçe aşağı düşen bir trendi işaret ediyor. Yani bundan sonra göl seviyelerinin artmayacağını, azalacağını öngörüyoruz. Göl suları artık daha fazla çekilecek, azalacak ve dolayısıyla kara parçaları ortaya çıkacak."

- "Düşen yağış miktarında ciddi bir farklılık yok"

Küresel iklim değişikliğinin Van Gölü başta olmak üzere tüm gölleri etkilediğini vurgulayan Alaeddinoğlu, "Düşen yağış miktarında ciddi bir farklılık yok. Yağışın şeklinde, mevsimler arasındaki geçişkenliğinde, yıl içerisindeki dağılımında ciddi farklılaşmalar var. Aslında temel sorun yağışın düşmesiyle ilgili değil. Van Gölü'ndeki çekilmenin temel nedeni yağıştaki azlık değil, buharlaşmadaki fazlalık." diye konuştu.

Enginsu Mahallesi sakinlerinden Samed İgit ise göldeki su seviyesinin her yıl belirli dönemlerde değiştiğini belirtti.

Su seviyesindeki değişikler sırasında ortaya çıkan güzelliklerin ilgi çektiğini ifade eden İgit, "Mahallemizin kıyılarında bir çekilme yaşandı. Bu çekilme sonrası önceden balıkçılık yapanlara ait batık gemi ortaya çıktı. İnsanlar buraya gelip fotoğraf çekiyor, kuşları izliyor. Kıyılarımız 'kuş cenneti' olarak da biliniyor. Bu yıl buraya gelen flamingolara onlarca farklı kuş türü de eşlik ediyor. Ortaya çok güzel manzaralar çıkıyor." dedi.

- Göl sularının çekildiği bölgede kuşlar görsel şölen sunuyor

Gölün çekilmesiyle ortaya çıkan arazilere gelerek konaklayan onlarca flamingo ve göçmen kuş türü de görsel şölen oluşturuyor.

Suların çekildiği bölgelerde yiyecek arayan, kuluçkaya yatan kuşları görmek isteyen vatandaşlar da Van Gölü kıyılarına geliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kanal 7'de şeytanı oynamıştı! Bu halini görenler kim olduğunu tanıyamıyor Kanal 7'de şeytanı oynamıştı! Bu halini görenler kim olduğunu tanıyamıyor
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
En Çok Okunan Yerel Haberler
MHP, Diyarbakır’da ilçe kongrelerini tamamladı
MHP, Diyarbakır’da ilçe kongrelerini tamamladı
Başkan Büyükakın, Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu'nu inceledi
Başkan Büyükakın, Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu'nu inceledi
Organik üretime kadın eli değdi
Organik üretime kadın eli değdi
Çaykur Rizespor, Süper Lig'e Fenerbahçe galibiyetiyle başlamayı hedefliyor
Çaykur Rizespor, Süper Lig'e Fenerbahçe galibiyetiyle başlamayı hedefliyor
GÜNCELLEME - Denizli'de eski nişanlısının bulunduğu otomobile ateş eden zanlı tutuklandı
GÜNCELLEME - Denizli'de eski nişanlısının bulunduğu otomobile ateş eden zanlı tutuklandı
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Van Namaz Vakitleri 10 Eylül Perşembe

İmsak
04:13
Sabah
05:37
Öğle
12:08
İkindi
15:42
Akşam
18:30
Yatsı
19:48

Van Nöbetçi Eczaneler10 Eylül Perşembe

Dicle Eczanesi
Ipekyolu
Evin Eczanesi
Ipekyolu
Harman Eczanesi
Ipekyolu
Urartu Eczanesi
Ipekyolu
Elbak Eczanesi
Baskale
Atabay Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Mahsur kalan yavru kediler kurtarıldı
Mahsur kalan yavru kediler kurtarıldı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Van'da Kar Yağışı Ve Sis
Van'da Kar Yağışı Ve Sis
Çadır kentte tüp kuyruğu
Çadır kentte tüp kuyruğu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.