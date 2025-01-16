Kurtadığı penaltı sonrası hayatını kaybetti! 16 yaşındaki genç kalecinin trajik ölümü...

Brezilya'da amatör bir futbol takımının 16 yaşındaki kalecisi Edson Lopes Gama, kurtardığı penaltının ardından hayata gözlerini yumdu.

KURTARDIKTAN SONRA YERE YIĞILDI

Kullanılan penaltıyı göğüsüyle kurtarmaya çalışan genç kaleci, topun vücuduna sert gelmesinin ardından ağır bir darbe aldı. Yakın mesafeden yapılan vuruş sonrası göğüs kafesi sıkışan genç kaleci acılar içinde yere yığıldı.

11 SAAT BOYUNCA HASTANEYE GİDEMEDİLER

Brezilya'nın köyünde yaşanan olay sonrası genç kaleciyi hastaneye yetiştirebilmek için 11 saat boyunca yol giden ekip çok geç kaldı. Hastaneye varınca yapılan müdahaleler yeterli olmadı ve genç kaleci kurtardığı penaltı sonrası hayatını kaybetti.