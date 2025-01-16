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  4. Kurtadığı penaltı sonrası hayatını kaybetti! 16 yaşındaki genç kalecinin trajik ölümü...

Kurtadığı penaltı sonrası hayatını kaybetti! 16 yaşındaki genç kalecinin trajik ölümü...

16.01.2025 17:22
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Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
16.01.2025 17:22
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Brezilya'da oynanan amatör maçta görev yapan 16 yaşındaki kaleci trajik bir şekilde hayatını kaybetti. 17 yaşındaki kaleci Edson Lopes Gama, antrenman sırasında penaltı kurtardıktan sonra hayatını kaybetti.

Brezilya'da amatör bir futbol takımının 16 yaşındaki kalecisi Edson Lopes Gama, kurtardığı penaltının ardından hayata gözlerini yumdu.

KURTARDIKTAN SONRA YERE YIĞILDI

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Kullanılan penaltıyı göğüsüyle kurtarmaya çalışan genç kaleci, topun vücuduna sert gelmesinin ardından ağır bir darbe aldı. Yakın mesafeden yapılan vuruş sonrası göğüs kafesi sıkışan genç kaleci acılar içinde yere yığıldı.

11 SAAT BOYUNCA HASTANEYE GİDEMEDİLER

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Brezilya'nın köyünde yaşanan olay sonrası genç kaleciyi hastaneye yetiştirebilmek için 11 saat boyunca yol giden ekip çok geç kaldı. Hastaneye varınca yapılan müdahaleler yeterli olmadı ve genç kaleci kurtardığı penaltı sonrası hayatını kaybetti.

Anahtar Kelimeler:
Brezilya penaltı
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