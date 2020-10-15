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Kurtalan’da Kur’an ve hafızlık kursu binası yapılıyor

SİİRT HABERLERİ  | 15.10.2020 15:39 | Son Güncelleme

Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Teylan köyünde Kur’an ve hafızlık kursu binasının yapımı sürüyor.Abdulkadir Geylani Derneği Başkanı Seyyit Muhammed Akif Geylani, Teylan köyünde 12 bin metrekarelik alanda bin 500 öğrenci kapasiteli Kuran ve hafızlık kursunun yapımının devam ettiğini söyledi.

Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Teylan köyünde Kur’an ve hafızlık kursu binasının yapımı sürüyor.
Abdulkadir Geylani Derneği Başkanı Seyyit Muhammed Akif Geylani, Teylan köyünde 12 bin metrekarelik alanda bin 500 öğrenci kapasiteli Kuran ve hafızlık kursunun yapımının devam ettiğini söyledi. Geylani, "Kur’an kursunun inşaatı yapılan destek ve yardımlar doğrultusunda devam ediyor. Siirt ve bölgede böyle komplike bir kurs binası yok. Tüm bölgeye hatta tüm Türkiye’ye hizmet edecek bir hafızlık külliyesini ilçemize kazandırmak istiyoruz. Yapımı devam eden binanın tamamlanması için hayırsever vatandaşlarımızın yardımını bekliyoruz" dedi.

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