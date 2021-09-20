Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı Marmaris'te devam ediyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ev sahipliğinde Marmaris'te düzenlenen Dynamic Monarch/Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı'nda, senaryo gereği kazazedeler kurtarılarak başarılı şekilde tahliye edildi.

Marmaris Aksaz açıklarında gerçekleştirilen ve Türk Deniz, Kara, Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları katıldığı tatbikatta, senaryo gereği deniz kazasına müdahale edildi.

NATO Müttefik Denizaltı Komutanlığınca planlanan tatbikatta, Paraşütle Arama Kurtarma (PAK) Timi uçaktan paraşütle atlayarak kazazedeleri sudan çıkardı. Kurtarma ekipleri kazazedeleri can sallarına alıp ilk yardım uyguladı.

Daha sonra kazazedeler ileri tetkik ve tedavileri için bölgeye gelen TCG Alemdar denizaltı kurtarma gemisine nakledildi.

Tatbikat kapsamında bölgeye hava yoluyla intikal eden Denizaltı Tahliye ve Kurtarma Yardım Timi (DTKYT), TCG Alemdar üzerinde tıbbi triyaj ve tedavi alanları, hasta yoğun bakım ünitesi ile basınç odası alanlarını donattı.

Kazazedeler tıbbi tasnifi yapılarak ilgili tedavi alanlarına yönlendirildi. Burada kurtarılanlara tıbbi müdahale, tetkik ve muayeneleri DTKYT ekiplerince yapıldı. Kazazedelere ayrıca basınç odası tedavileri de uygulandı.

Bir kazazede, genel durumu kontrol altına alındıktan sonra tıbbi personel eşliğinde helikopterle bölgedeki tam teşekküllü bir hastaneye tahliye edildi. Tıbbi tatbikat tüm hedefleri gerçekleştirilerek başarıyla tamamlandı.

Tatbikata, Türkiye ve İtalya Deniz Kuvvetleri envanterindeki deniz gücü unsurları ile İspanya, Yunanistan, ABD ve Kanada'dan da askeri personel katılıyor.

Dynamic Monarch/Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı, 24 Eylül'de sona erecek.

