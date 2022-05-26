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KURTARAN-2022 Tatbikatı devam ediyor

26.05.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ile yabancı ülke gözlemcilerinin katıldığı KURTARAN-2022 Tatbikatı'nda senaryo gereği denizaltında mahsur kalan kazazedeler kurtarılarak tıbbi müdahalede bulunuldu

Türk Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ile yabancı ülke gözlemcilerinin katıldığı KURTARAN-2022 Tatbikatı'nda senaryo gereği denizaltında mahsur kalan kazazedelerin serbest çıkışı sonrasında başarılı şekilde kurtarılarak tıbbi müdahalesi gerçekleştirildi.

Marmaris Aksaz açıklarındaki tatbikatta, senaryo gereği satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltı gemisine yönelik kurtarma faaliyeti yapıldı.

TCG Alemdar denizaltı kurtarma gemisinden Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı (ROV) ile 32 metre derinlikteki denizaltıya sörvey (inceleme ve gözlemleme) faaliyeti icra edildi.

Denizaltı tahliye eğitimleri kapsamında 2 kazazede serbest çıkış faaliyeti gerçekleştirerek su yüzüne çıktı.

Su yüzeyindeki kurtarma ekibince bota alınan kazazedeler, TCG Alemdar gemisine nakledilerek gerekli tıbbi müdahalede bulunuldu.

Senaryo gereği gemiye getirilen kazazedeler tıbbi tasnifi yapılarak ilgili tedavi alanlarına yönlendirildi. Burada kurtarılanlara tıbbi müdahale, tetkik ve muayeneleri Denizaltı Tahliye ve Kurtarma Yardım Timi tarafından yapıldı.

Tıbbi alanlarda kazazedelere tıbbi müdahale, tetkik ve basınç odası tedavileri uygulandı.

Bir kazazede genel durumu kontrol altına alındıktan sonra tıbbi personel eşliğinde helikopterle bölgedeki tam teşekküllü bir hastaneye tahliye edildi.

Tıbbi tatbikat tüm hedefleri gerçekleştirilerek başarıyla tamamlandı.

Tatbikatı, gazetecilerin yanı sıra Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, Harp Filosu Komutanı Tümamiral Yalçın Payal, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel ile Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Hasan Çankaya 12 ülkeden katılan 26 gözlemci de yakından takip ediyor.

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