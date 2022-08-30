"Kurtarma böceği" ile enkaz altında kalanlar hızla tespit edilebilecek

ÖZGÜR ALANTOR - Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılan İzmirli öğrencilerin hazırladığı RESBUT (Kurtarma böceği) ile afetlerde enkaz altında kalanlara hızlı şekilde ulaşılabilmesi hedefleniyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanında gerçekleştirildi.

TEKNOFEST'e katılan projeler arasında İzmir Buca İnci Özer Tırnaklı Fen Lisesi ve İzmir Anadolu Lisesi öğrencileri Fırat Hacıoğlu, Eren Çömezoğlu, Mert Batuhan Şahin ve Nebil Yurttaş'ın, öğretmenleri Yasemin Horasan danışmanlığında tasarladıkları RESBUT ismini verdikleri kurtarma robotu da yer aldı.

Üzerinde üç mikrofon bulunan robot, afetler sırasında enkaza bırakılacak. Sesin geldiği yöne yönelen robot, sesin hangi noktadan ve kaç metreden geldiğini tespit edecek. Robotun bir bilgisayar programı sayesinde kurtarma ekiplerine koordinatları bildirerek, enkazda bulunan kişiye kısa sürede ulaşılması hedefleniyor.

Yarışmaya "afet yönetimi" alanında katılan RESBUT, derece elde etmeye çalışacak.

Öğrencilerden Fırat Hacıoğlu, AA muhabirine, İzmir'de 2020 yılında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bir deprem meydana geldiğini hatırlattı.

Enkazda AFAD gönüllüsü olarak görev yaptığını belirten Hacıoğlu, "Bu sırada bazı eksiklikler gördüm. Bununla ilgili arkadaşlarımla çalışmaya başladık. Gezebilen bir robot üzerine mikrofon bağladık." dedi.

Enkaza bırakılacak robotun, üzerinde bulunan mikrofonlar sayesinde sesin geldiği yöne hareket edeceğini dile getiren Hacıoğlu, "Bu sayede çok daha fazla can, kısa sürede kurtarılabilecek. Programı çok kolay hazırladık. Bu sayede de kısa bir eğitimle sistem kullanılabilecek." diye konuştu.

