MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sosyal medya Kurtlar Vadisi iddiasıyla yıkıldı! Süleyman Çakır geri dönüyor

Sosyal medya Kurtlar Vadisi iddiasıyla yıkıldı! Süleyman Çakır geri dönüyor

11.11.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran ve yankıları süren Kurtlar Vadisi dizisiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Sürpriz bir şekilde final yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi sonrasında, Kurtlar Vadisi serisinin Süleyman Çakır ile geri döneceği iddia edildi.

Sosyal medya Kurtlar Vadisi iddiasıyla yıkıldı! Süleyman Çakır geri dönüyor

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin beklenmeyen bir şekilde sona ermesi sonrası bir süredir serinin hayranları Oktay Kaynarca’dan gelecek yeni bir projenin haberini bekliyor.

Oktay Kaynarca hakkında geçtiğimiz günlerde TRT 1’in çok izlenen yapımı Masumlar Apartmanı dizisinde rol alacağı iddia edilmiş olsa da, ünlü aktör bu haberleri yalanlamıştı. Bugünlerde yeni bir iddia ortaya atıldı.

kurtlar-vadisi-1-uYbe

Oktay Kaynarca'nın, bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği "Süleyman Çakır" karakterine yeniden hayat vereceği öne sürüldü.

SÜLEYMAN ÇAKIR'IN HİKAYESİ ANLATILACAK

Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Süleyman Çakır'ın hayatının yansıtılacağının söylendiği dizide, birçok ünlü oyuncunun rol alacağı da ortaya atılan iddialar arasında.

kurtlar-vadisi-4-wLAR

KURTLAR VADİSİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

Oktay Kaynarca'nın Süleyman Çakır karakteriyle ekranlara döneceğinin dillendirilmesinin ardından sevenleri, Kurtlar Vadisi'ni ve Süleyman Çakır'ı Twitter gündemine sokmayı başardı.

Kurtlar Vadisi hayranları, Twitter'da "#ÇakırlıKurtlarVadisiYeniden" etiketiyle binlerce paylaşım yaparak etiketi gündemin ilk sıralarına yerleştirdi.

kurtlar-vadisi-10-XqEg

EDHO'nun bitmesiyle hayal kırıklığı yaşayan izleyiciler, Kurtlar Vadisi'nin yeniden yayınlanması için çağrıda bulundu.

Ayrıca Oktay Kaynarca, resmi YouTube kanalında Süleyman Çakır'ın bir gün geri dönebileceğini işaret etmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Ekmeği ayrana bastığımız zorlu bir süreçti!""Ekmeği ayrana bastığımız zorlu bir süreçti!"
PARTNER Kaçırılma sahnesinin stresine dayanamadı! Güzel oyuncu hastaneye kaldırıldı Kaçırılma sahnesinin stresine dayanamadı! Güzel oyuncu hastaneye kaldırıldı
Ayrılıktan sonra eski eşine sığındığı iddia ediliyordu! Bomba paylaşımAyrılıktan sonra eski eşine sığındığı iddia ediliyordu! Bomba paylaşım
Anahtar Kelimeler:
Oktay Kaynarca
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sağanak ve kar geliyor, buzlanma ve don olayına dikkat

Sağanak ve kar geliyor, buzlanma ve don olayına dikkat

Kılıçdaroğlu'ndan "Erdoğan'la küs müsünüz?" sorusuna yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan "Erdoğan'la küs müsünüz?" sorusuna yanıt

Canlı yayında kavga çıktı! "Ben artık yokum" diyerek stüdyoyu terk etti

Canlı yayında kavga çıktı! "Ben artık yokum" diyerek stüdyoyu terk etti

Akılalmaz olay! Otobüsteki yolcunun başına isabet etti

Akılalmaz olay! Otobüsteki yolcunun başına isabet etti

Görüşmede dikkat çeken koltuk detayı!

Görüşmede dikkat çeken koltuk detayı!

Yeni güne rekorla başladı

Yeni güne rekorla başladı

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Dudak dudağa poz! ''Burak Özçivit'le evlendiğini bilmiyordum''

Dudak dudağa poz! ''Burak Özçivit'le evlendiğini bilmiyordum''

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

Yatak görüntüleri çıkan eski gelin adayının son hali olay

Yatak görüntüleri çıkan eski gelin adayının son hali olay

Müge Anlı'nın birebir aynısı! Dekorundan konuşmasına her şey aynı

Müge Anlı'nın birebir aynısı! Dekorundan konuşmasına her şey aynı

Mini şortlu pozu olay oldu! "Elleriniz dışında..."

Mini şortlu pozu olay oldu! "Elleriniz dışında..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.