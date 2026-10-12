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Bella Hadid 30 yaşında! Bikinili pozlarıyla yeni yaşını kutladı

30 yaşına giren dünyaca ünlü model Bella Hadid, doğum gününü sevdikleriyle geçirdiği özel bir hafta sonuyla kutladı. Kırmızı bikinili pozlarını paylaşarak dikkatleri üzerine çeken Hadid adından söz ettirdi.

Bella Hadid 30 yaşında! Bikinili pozlarıyla yeni yaşını kutladı

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, 9 Ekim'de 30 yaşına girdi. Özel gününü sevdikleriyle birlikte kırsalda geçirdiği hafta sonu tatiliyle kutlayan Hadid, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla dikkat çekti.

Bella Hadid 30 yaşında! Bikinili pozlarıyla yeni yaşını kutladı 1

Bella Hadid, tatilinden peş peşe fotoğraflar yayınladı. Göl kenarında çizgili pamuklu bir elbise ve kovboy çizmeleriyle poz veren ünlü model, daha sonra elbisesini çıkararak altındaki kırmızı bikinisini gözler önüne serdi.

Bella Hadid 30 yaşında! Bikinili pozlarıyla yeni yaşını kutladı 2

Üzerinde yeni yaşının yazılı olduğu bikiniyle poz veren Hadid, doğum günü tarzını altın kolyeler ve boncuklu bilekliklerle tamamladı.

Bella Hadid 30 yaşında! Bikinili pozlarıyla yeni yaşını kutladı 3


Paylaşımına, “Merhaba, benim adım Bella ve 30 yaşındayım” notunu düşen modelin eteğini kaldırıp verdiği pozlarla da olay oldu.
Bella Hadid 30 yaşında! Bikinili pozlarıyla yeni yaşını kutladı 4

Bella Hadid, uzun yıllardır Lyme hastalığıyla mücadele ediyor ve zaman zaman hastalığın alevlenmesiyle karşı karşıya kalıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bella Hadid
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