Bella Hadid 30 yaşında! Bikinili pozlarıyla yeni yaşını kutladı

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, 9 Ekim'de 30 yaşına girdi. Özel gününü sevdikleriyle birlikte kırsalda geçirdiği hafta sonu tatiliyle kutlayan Hadid, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla dikkat çekti.

Bella Hadid, tatilinden peş peşe fotoğraflar yayınladı. Göl kenarında çizgili pamuklu bir elbise ve kovboy çizmeleriyle poz veren ünlü model, daha sonra elbisesini çıkararak altındaki kırmızı bikinisini gözler önüne serdi.

Üzerinde yeni yaşının yazılı olduğu bikiniyle poz veren Hadid, doğum günü tarzını altın kolyeler ve boncuklu bilekliklerle tamamladı.

Paylaşımına, “Merhaba, benim adım Bella ve 30 yaşındayım” notunu düşen modelin eteğini kaldırıp verdiği pozlarla da olay oldu.

Bella Hadid, uzun yıllardır Lyme hastalığıyla mücadele ediyor ve zaman zaman hastalığın alevlenmesiyle karşı karşıya kalıyor.