Kurtlar Vadisi'nin Deli Hikmet'i ve Memati'si yıllar sonra bir arada

2007 – 2012 yılları arasında Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca ve Gürkan Uygun gibi başarılı oyuncuların rol aldığı Kurtlar Vadisi sık sık yeniden ekrana geleceği haberleriyle gündeme geliyor.

Kurtlar Vadisi dizisinin oyuncuları da bu iddialarla yeniden hatırlanıyor. Oyuncuların ne yaptığı merak edilirken sosyal medyada zaman zaman ünlü isimlerden paylaşımlar da geliyor.

Son olarak Kurtlar Vadisi'nin Deli Hikmet karakterini canlandıran Erdem Ergüney ile Memati karakterine hayat veren Gürkan Uygun bir ödül töreninde buluştu. İkilinin son hali sosyal medyada büyük beğeni topladı.

KURTLAR VADİSİ YENİDEN Mİ ÇEKİLİYOR?

'Kurtlar Vadisi'nde 9 yıl boyunca canlandırdığı 'Memati Baş' karakteriyle tanınan Gürkan Uygun, dizinin yeniden başlayacağı yönündeki iddialar hakkında da konuştu. Ünlü oyuncu, "Bu söylentileri ben de sizler gibi duyuyorum ama bir bilgim yok" ifadelerini kullandı.



