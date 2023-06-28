MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kurtlar Vadisi’nin Memati’sinin kardeşi bakın kim çıktı! Meğer Aile dizisinin yıldızıymış

Kurtlar Vadisi’nin Memati’sinin kardeşi bakın kim çıktı! Meğer Aile dizisinin yıldızıymış

28.06.2023 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor. Dizide Polat’ın sağ kolu Memati’ye hayat veren Gürkan Uygun performansı ile büyük beğeni kazanmıştı. Sevilen oyuncunun kardeşinin kim olduğunu duyanların ağızları açık kaldı.

Kurtlar Vadisi’nin Memati’sinin kardeşi bakın kim çıktı! Meğer Aile dizisinin yıldızıymış

Oyuncuları arasında Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, İstemi Betil gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi’nde Memati karakterine Gürkan Uygun hayat veriyordu. Replikleri ile hafızalara kazınan Uygun’un kardeşi de çok ünlü bir oyuncu çıktı.

memati

Şimdilerde 49 yaşında olan Gürkan Uygun en son Teşkilat dizisinde rol aldı. Gürkan Uygun'un kardeşi de abisi gibi oyuncu olmayı tercih etti.

gürkan

Ünlü ismin kardeşi olan Volkan Uygun, Payitaht Abdülhamit, Söz, Şahsiyet, Kurtlar Vadisi gibi birçok yapımda rol aldı.

g1

Volkan Uygun'un oyunculuğa başlama serüveni, Kurtlar Vadisi dizisinde Memati karakterinin gençliğini canlandırınca başladı. Ardından bir süre kamera arkasında çalışan Uygun, abisi gibi güçlü projelerde boy gösterdi.

volkan-uygun

Ünlü isim şimdilerde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un başrollerini paylaştığı Aile dizisinde rol alıyor.

son

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yasak Elma itirafı çok şaşırttı! ''Ben birini taklit etmedim...''Yasak Elma itirafı çok şaşırttı! ''Ben birini taklit etmedim...''
Güldür Güldür'ün Mesut'u nişanlandı! "Gelin kim?"Güldür Güldür'ün Mesut'u nişanlandı! "Gelin kim?"
Konserine yalnızca 8 kişi gelince sahneden inip...Konserine yalnızca 8 kişi gelince sahneden inip...
Anahtar Kelimeler:
Gürkan Uygun kurtlar vadisi Oyuncu yaşında karakteri

En Çok Okunan Haberler

4 yıllık anlaşılmıştı! Bonservisi belli oldu...

4 yıllık anlaşılmıştı! Bonservisi belli oldu...

Korkunç gerçek BM raporunda ortaya çıktı: Gözaltına aldıkları 77 sivili infaz etmişler!

Korkunç gerçek BM raporunda ortaya çıktı: Gözaltına aldıkları 77 sivili infaz etmişler!

Eskişehir'de acı olay! Askerden izinli gelen gencin cansız bedeni bulundu

Eskişehir'de acı olay! Askerden izinli gelen gencin cansız bedeni bulundu

'Tuvalet 50 lira' yazısı gündem olmuştu! O işletmeci konuştu

'Tuvalet 50 lira' yazısı gündem olmuştu! O işletmeci konuştu

Rusya'da isyan başlatmıştı! Wagner lideri Prigojin'in yeni adresi belli oldu

Rusya'da isyan başlatmıştı! Wagner lideri Prigojin'in yeni adresi belli oldu

İdama dakikalar kala! Saddam'ın o fotoğrafı ortaya çıktı

İdama dakikalar kala! Saddam'ın o fotoğrafı ortaya çıktı

Günün Videosu

Dede yadigarı otomobili 15 yıl sonra bulup yeniledi
Dede yadigarı otomobili 15 yıl sonra bulup yeniledi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

“Hapishanedeki nişanlım spermini sandviç torbasında gönderdi”

“Hapishanedeki nişanlım spermini sandviç torbasında gönderdi”

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

İki haftada 8’i çocuk 20 kişiyi öldürdü

İki haftada 8’i çocuk 20 kişiyi öldürdü

Her satırı korkunç! Saplantılı aşık kıskançlık krizine girdi

Her satırı korkunç! Saplantılı aşık kıskançlık krizine girdi

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.