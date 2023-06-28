Kurtlar Vadisi’nin Memati’sinin kardeşi bakın kim çıktı! Meğer Aile dizisinin yıldızıymış

Oyuncuları arasında Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, İstemi Betil gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi’nde Memati karakterine Gürkan Uygun hayat veriyordu. Replikleri ile hafızalara kazınan Uygun’un kardeşi de çok ünlü bir oyuncu çıktı.

Şimdilerde 49 yaşında olan Gürkan Uygun en son Teşkilat dizisinde rol aldı. Gürkan Uygun'un kardeşi de abisi gibi oyuncu olmayı tercih etti.

Ünlü ismin kardeşi olan Volkan Uygun, Payitaht Abdülhamit, Söz, Şahsiyet, Kurtlar Vadisi gibi birçok yapımda rol aldı.

Volkan Uygun'un oyunculuğa başlama serüveni, Kurtlar Vadisi dizisinde Memati karakterinin gençliğini canlandırınca başladı. Ardından bir süre kamera arkasında çalışan Uygun, abisi gibi güçlü projelerde boy gösterdi.

Ünlü isim şimdilerde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un başrollerini paylaştığı Aile dizisinde rol alıyor.



