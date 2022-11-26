Kurtuluş Kuş kimdir, kaç yaşında, nereli? Kurtuluş Kuş, Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında

Kurtuluş Kuş kimdir, kaç yaşında gibi sorular sevenleri tarafından merak edilmeye başlandı. “Sevmedim Deme” şarkısının başarısından sonra Mustafa Ceceli ile “Leyla Mecnun” şarkısını söyleyen Kurtuluş Kuş bu akşam Şarkılar Bizi Söyler’e konuk olacak. İşte 1997 doğumlu ünlü isim hakkında bilgiler

Kurtuluş Kuş kimdir, kaç yaşında?

Kurtuluş Kuş 1997 yılında Karaman’da dünyaya geldi. Çocukluktan beri müzikle arası iyi olan ismin amatör olarak çalışmalar bulunuyordu. Profesyonel müzik kariyerinde ilk defa DMC Mahzen etiketiyle “Rüya Gibi” adlı şarkıyı piyasaya süren sanatçı, daha sonra da “Sevmedim Deme” şarkısı ile Türkiye gündemine oturmayı başarmıştı. Mustafa Ceceli ile yaptığı düet sonrası Burak Bulut ile birlikte seslendirdiği “Nabız” parçası da en çok dinlenen şarkılar arasına girmeyi başardı. Ayrıca Karalaya Karalaya ve Alev Alev şarkıları da çok beğenildi.

