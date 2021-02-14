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Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Sarı Mehmet’e anıt mezar yapılacak

14.02.2021 17:37 | Son Güncelleme:
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Osmancık Belediyesi, Kurtuluş Savaşı’nın Osmancıklı kahramanı Sarı Mehmet için anıt mezar yaptıracak.Milli Mücadele döneminde Rum Pontus çetecilerine karşı verdiği mücadeleyle tarihe geçen önemli isimlerden biri olan Mehmet Çetin adına ’anıt mezar’ konusu 13 yıl önce olduğu gibi bugün de gündemdeki sıcaklığını koruyor.

Osmancık Belediyesi, Kurtuluş Savaşı’nın Osmancıklı kahramanı Sarı Mehmet için anıt mezar yaptıracak.
Milli Mücadele döneminde Rum Pontus çetecilerine karşı verdiği mücadeleyle tarihe geçen önemli isimlerden biri olan Mehmet Çetin adına ’anıt mezar’ konusu 13 yıl önce olduğu gibi bugün de gündemdeki sıcaklığını koruyor. Osmancık Belediyesi, Kurtuluş Savaşı’nın Osmancıklı kahramanı Sarı Mehmet için anıt mezar yaptıracak.
Kurtuluş Savaşı’nda eşkıyalara Anadolu’da geçit vermeyen, Atatürk’ün unutamadığı, 10’uncu Yıl Nutku’nda övgüyle bahsettiği Mehmet Çetin’in mezarı için verilen söz 13 yıl sonra yerine getirilecek. Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Sarı Mehmet’in Gemici Mezarlığı’nda bulunan kabrini ziyaret ederek “İlçemizin bir vefa göstergesi olarak Mehmet Çetin için bir anıt mezar yaptırıyoruz” dedi.
Başkan Gelgör, "Kurtuluş Savaşı Milli Mücadele kahramanlarımızdan ve eski belediye başkanlarımızdan, Atatürk’ün Nutuk eserinde Sarı Mehmet diye bahsedilen Mehmet Çetin’in Gemici Mezarlığındaki kabrini ziyaret ettik. Mekanı cennet olsun. Kent konseyimizin önerisi ve Belediye Meclisimizin aldığı karar ile ilçemizin bir vefa göstergesi olarak Mehmet Çetin için bir anıt mezar yaptırıyoruz. Ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

"İlk anıt mezar sözü 2008 yılında verilmişti"
1965 yılında vefat eden bağımsızlık mücadelesinin Osmancıklı kahramanı Mehmet Çetin’in Gemici Mahallesi’ndeki mezarı 2008 yılında verilen ’anıt mezar’ sözüne rağmen ailesinin yaptırdığı şekli ile duruyor. 2006-2008 yılları arasında Osmancık Kaymakamlığı görevinde bulunan Mustafa Harputlu, beraberinde Garnizon Komutanı Levent Öztürk ile birlikte Mehmet Çetin’in (Sarı Mehmet) Gemici Mahallesi’nde bulunan mezarlıktaki kabrini ziyaret ederek ’anıt mezar’ yapılması için ilk adımı atmışlardı.
Osmancık Kaymakamlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı’nın ’anıt mezar’ girişimi ise 11 Şubat 2008 tarihinde ’Sarı Mehmet’e anıt mezar yapılıyor’ başlığı ile basında yer almıştı. Ancak kısa bir süre sonra ilçe kaymakamı Mustafa Harputlu’nun görev değişikliği nedeniyle ilçeden ayrılmasının ardından anıt mezar girişimi de hayata geçirilememişti.

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