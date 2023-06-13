Kurtuluş Savaşı’ndan kalma el bombası bulundu

Bomba daha sonra jandarma tarafından güvenli bir şekilde imha edildi.

Edinilen bilgilere göre, Kışlacık mahallesindeki dağlık alanda hayvan otlatan M.K. (62) isimli şahıs arazide hayvan otlattığı esnada yarısı toprağa gömülü halde olan bir cisim buldu. Ardından cismin bomba olduğunu düşünen şahıs 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler cismin İngiliz yapımı el bombası olduğunu ve menşesine bakıldığı zaman ise Kurtuluş Savaşı’ndan kaldığını belirledi. Bomba ardından güvenli bir şekilde imha edildi.

