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Kürtün’de heyelan

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 20.02.2020 19:44 | Son Güncelleme

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde Örümcek Ormanları yolunda heyelan meydana geldi.

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde Örümcek Ormanları yolunda heyelan meydana geldi. Yolu kapatan, beton bariyerleri kıran dev kayalar Çağlayandibi Şelalesi Tabiat Parkı tesislerine de zarar verdi.
Edinilen bilgiye göre, Yeşilköy köyü sınırlarındaki Çağlayandibi Şelalesi Tabiat Parkı’nın üst tarafından geçen Örümcek Ormanları Tabiatı Koruma alanı, Çıkrıkdüzü, Güvende yaylalarına ulaşımı sağlayan yolda öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. Yol kenarındaki beton bariyerleri de kırarak metrelerce yüksekten Çağlayandibi Şelalesi Tabiat Parkı sosyal tesislerinin olduğu bölgeye düşen kayalar tesislere zarar verirken, ahşap köprüyü de kırarak kullanılamaz hale getirdi.
Bölgede Orman İşletme Müdürlüğüne ait greyder orman içinde yol açma çalışmaları yaparken, heyelan ekiplerin yukarı çıkmasından hemen sonra gerçekleşti.
Olayın ardından kış mevsiminde kimsenin kullanmadığı yol ulaşıma kapanırken, ekiplerin inceleme yaptıktan sonra çalışmalara başlaması bekleniyor.

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