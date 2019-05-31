YEMEK

Kuru fasulyenin gaz yapmaması için uygulayabileceğiniz 3 farklı yöntem

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 31.05.2019 11:49 | Son Güncelleme

Yemek kültürümüzün en önemli parçalarından biri olan kuru fasulyeyi, yaz-kış ayırt etmeden yeriz. Hem sağlıklı hem de lezzetli olan bu ana yemeğin yan etkisi ise midede oluşturduğu gaz... İşte bu rahatsız edici etkisi yüzünden yemeye çekiniyorsanız, bahsedeceğimiz bu 3 yöntemi uygulayabilirsiniz.

Kuru fasulyenin gaz yapmaması için uygulayabileceğiniz 3 farklı yöntem

Kuru fasulye midemize ağır gelen, sindirmekte zorluk çekeceğimiz oligosakkarit içerir. "Oligosakkarit nedir?" diyenler için hemen açıklayalım; bu madde bir şeker molekülleridir. İnce bağırsaklar oligosakkaritleri sindiremez ve sonucunda gaz sıkışması meydana gelir.

kuru1

Meydana gelen mide rahatsızlığı ve gaz problemini önlemek için oligosakkaritlerin kalın bağırsağa ulaşmadan önce parçalanması gerekmektedir. Bunun için yapmanız gereken;

Kimyon

kimyon

Bağırsaktaki gaz sıkışmasını önlemek için kuru fasulyeyi haşlarken içine bir tatlı kaşığı kimyon eklemek yeterli olacaktır. Bu yöntem sayesinde kuru fasulye yedikten sonra rahatsızlığın önüne geçmiş olacaksınız. Kimyon yerine kekik de kullanabilirsiniz.

Biriken köpüklere dikkat!

Kuru fasulyeyi bir gece önceden ıslatmak şart! Islattığınız fasulyeyi ertesi gün haşlayın ve haşlarken üzerinde biriken köpükleri toplayın. Bu köpükler gaz oluşumuna büyük bir etkendir. Mutlaka bu işlemi yapmalısınız.

Eğer kuru fasulyeye karbonat ekleyerek pişiriyorsanız hata yapıyorsunuz çünkü karbonat gazı önlerken vitamin ve mineralleri de yok eder.

Çiğ patates

patates

Fasulyeyi pişirirken içine bir adet çiğ patatesi ilave edin. Yemeğiniz piştikten sonra patatesi atabilirsiniz. Bu işlemi tüm gaz yapan gıdalara uygulayabilirsiniz. Yemek piştikten sonra patatesi muhakkak çıkarmalısınız aksi halde patateste biriken oligosakkarit yeniden yemeğe karışacaktır.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yeyin Kardeşim Yeyin!yediğiniz kuru fasulyenin üzerine iki soda için ve ayarlanabilinir gaz durumunu icraa edin,dış mihraklara kapılmayın:)) https://youtu.be/ZNyWDpV3YSg
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