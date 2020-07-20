Kuru incir ve sütü birlikte tükettiğinizde faydalarına inanamayacaksınız! Bu tarif çok yararlı...

İncir neredeyse bütün kültürlerde kutsal olarak kabul edilen ve cennetten geldiğine inanılan bir meyve. Ayrıca Heredot tarafından yaşamın on temel nimetinden biri olarak adlandırılmış. Firavunlar mezarlarına yanlarına eşyaları ve değer verdikleri şeylerle birlikte gömülürler. Birçok firavun mezarında incirin de bulunması aslında bu meyveye ne kadar önem verildiğini gösteriyor.
İncir içerdiği kalsiyum, potasyum, demir, magnezyum, fosfor, B1 ve B2 vitaminleriyle lezzetli olduğu kadar faydalı da. Protein ve içerdiği lifler de cabası. Lifli yapısı nedeniyle sindirim sisteminin düzgün çalışmasına fayda sağlarken içerdiği mineral ve vitaminlerle vücudun genel sağlık durumunun devamına yardımcı olur. Ayrıca hem süt hem de incirin göğsü yumuşattığı, solunum yollarındaki iltihaplanmayı azalttığı ve balgam söktürdüğü biliniyor. İncir içerdiği yüksek miktarda kalsiyum dolayısıyla süt alerjisi olanlar ya da sadece tadından dolayı süt tüketmeyenler için iyi bir alternatif. Günde üç adet kuru incir yiyerek kalsiyum eksikliği riskinden korunabilirsiniz. Potasyum içeriğiyle tansiyon dengeleyici özelliği de bulunan incir kalp ve damar sağlığı için tehlikeli olan kötü kolesterolün de düşürülmesinde etkili.
Sütün içerisine doğradığınız incirleri ekleyin ve sütü 5 dakika kadar kaynatın. Ocaktan aldıktan sonra yarım saat kadar dinlendirdikten sonra incirleri süzüp tüketin. Dilerseniz blenderden geçirerek de tüketebilirsiniz. Kabızlık çekiyorsanız ilk tüketimden sonra sorununuzun çözüldüğünü göreceksiniz. Öksürük probleminiz varsa boğazınızı yumuşatıp öksürüğünüzün hafiflemesine ve balgam sökülmesine yardımcı olacaktır.
Sıcak suyun içerisinde beklettiğiniz 2 adet inciri bal ekleyerek tüketebilirsiniz. Bu çayı çok sıcak tüketmemek kaydıyla boğaz ağrınız için tüketebilirsiniz.
Atalarımız incir ve sütün bir arada tüketildiğinde vücuda olan faydalarının farkında olacaklar ki ikisinden unsuz, şekersiz oldukça sağlıklı bir tatlı yapmışlar. Günümüze kadar ulaşan bu tatlının adı "İncir Uyutması". İncirin sütü mayalama özelliğinden faydalanılarak yapılan incir uyutması prebiyotik içeriğiyle sindirim sisteminin düzenlenmesi, kabızlık ve şişkinlik için oldukça faydalı. İncir uyutması için 5 adet inciri kaynar su içerisinde 20 dakika bekletin. Şişen incirlerin suyun içinden çıkartıp sıkıp kare kare doğrayın. 2 su bardağı sütü süt mayalama sıcaklığında ısıtın. Elinizi yakmayacak bir sıcaklıkta olması gerekiyor. Ardından sütün içerisine incirleri ekleyip blenderden geçirin. Karışımı kaselere paylayın ve üzerini örterek 3 saat oda sıcaklığında mayalayın. Ardından dolaba kaldırıp 1-2 saat dolapta bekletin. Üzerine tarçın ekleyip tüketebilirsiniz. Afiyet ve şifa olsun!
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