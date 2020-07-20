Kuru incir ve sütü birlikte tükettiğinizde faydalarına inanamayacaksınız! Bu tarif çok yararlı...

İncir neredeyse bütün kültürlerde kutsal olarak kabul edilen ve cennetten geldiğine inanılan bir meyve. Ayrıca Heredot tarafından yaşamın on temel nimetinden biri olarak adlandırılmış. Firavunlar mezarlarına yanlarına eşyaları ve değer verdikleri şeylerle birlikte gömülürler. Birçok firavun mezarında incirin de bulunması aslında bu meyveye ne kadar önem verildiğini gösteriyor.

İNCİR VE SÜT

İncir içerdiği kalsiyum, potasyum, demir, magnezyum, fosfor, B1 ve B2 vitaminleriyle lezzetli olduğu kadar faydalı da. Protein ve içerdiği lifler de cabası. Lifli yapısı nedeniyle sindirim sisteminin düzgün çalışmasına fayda sağlarken içerdiği mineral ve vitaminlerle vücudun genel sağlık durumunun devamına yardımcı olur. Ayrıca hem süt hem de incirin göğsü yumuşattığı, solunum yollarındaki iltihaplanmayı azalttığı ve balgam söktürdüğü biliniyor. İncir içerdiği yüksek miktarda kalsiyum dolayısıyla süt alerjisi olanlar ya da sadece tadından dolayı süt tüketmeyenler için iyi bir alternatif. Günde üç adet kuru incir yiyerek kalsiyum eksikliği riskinden korunabilirsiniz. Potasyum içeriğiyle tansiyon dengeleyici özelliği de bulunan incir kalp ve damar sağlığı için tehlikeli olan kötü kolesterolün de düşürülmesinde etkili.