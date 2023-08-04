Kuru kayısı, depremden etkilenen Malatya'ya yaklaşık 436 milyon dolar gelir getirdi

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, borsa binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 Ağustos 2022'de başlayan kuru kayısı ihracat sezonunun 31 Temmuz 2023'te sona erdiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin kenti olumsuz etkilediğini, aradan geçen 6 aylık süre zarfında normale dönüş için mücadele verildiğini dile getiren Özcan, "AB tescilli kayısının, bir tarım ürününün şehir, bölge ve ülke için ne kadar önemli olduğunu deprem sürecinde görmüş olduk. Şubat ayından bu yana bütün olumsuzluklara rağmen vermiş olduğumuz göçten kaynaklı sıkıntıların yarattığı olumsuzluklara rağmen işletmeler, fabrikalar küçük tadilat ve onarımlarla düşük kapasiteyle çalışmaya başladı. İşletme ve fabrikaların bugün yine normale dönmüş olması sevindirici. Olumsuzluklara rağmen kuru kayısı ihracatımız devam etti." diye konuştu.

Temmuz ayında 3 bin 276 ton kuru kayısı ihracatı yapılarak 20 milyon 416 milyon dolar gelir elde edildiğini belirten Özcan, şunları kaydetti:

"12 aylık süre içinde 80 bin 606 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirerek, ülke, bölge ve Malatya ekonomisine 435 milyon 546 bin dolar gelir elde ettik. Önceki yıllara paralel olarak ihracat miktarını korumuş olmanın ve ihracat gelirini artırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. '100 bin ton ihracat, 500 milyon dolar gelir' hedefimizi yakalamak için gayret ortaya koyduk. Burada miktar ve gelirde kısmi sapmalar normal, dünyada kuru meyve gruplarındaki gelişmelere, ekonomik dengelere paralel olarak kısmı gerilemelerden dolayı farklılıklar gözetebiliriz. Genel anlamda geçen yılki ihracat rakamlarımıza baktığımızda kuru kayısı ihracatında 60 milyon dolar daha fazla ekonomik gelir elde etmişiz."

Kuru kayısı ihracatında hedefi büyüttüklerini söyleyen Özcan, "2023-2024 ihracat sezonu için 750 milyon dolar hedef belirledik. Hep birlikte bu hedefi yakalamak için mücadele edeceğiz." dedi.

