YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası Projesi son sürat devam ediyor

Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası Projesi son sürat devam ediyor

MALATYA HABERLERİ  | 18.02.2020 18:25 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz Kasım ayında Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank’ın katılımlarıyla Yeşiltepe Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde temeli atılan Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası Projesinin inşaat çalışmalarına soğuk kış günlerinde de ara verilmeden devam ediliyor.Malatya Büyükşehir Belediyesi Malatya’nın en önemli geçim kaynaklarından ve ihraç ürünlerinden olan kayısının kalitesine göre sınıflandırılarak modern altyapıya sahip sağlıklı ortamlarda depolanmasına, daha iyi şartlarda pazarlanmasına ve Malatya’nın kayısı ticaretinde çok önemli bir merkez olmasına büyük katkılar sağlayacak.Malatya Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası Projesi teknik bilgisi hakkında şunlar belirtildi:“ Kuru kayısı Depolama binası, idari bina, kantar, su deposu, giriş kontrol binası ve güneş enerjisi santralinden oluşmakta.

Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası Projesi son sürat devam ediyor

Geçtiğimiz Kasım ayında Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank’ın katılımlarıyla Yeşiltepe Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde temeli atılan Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası Projesinin inşaat çalışmalarına soğuk kış günlerinde de ara verilmeden devam ediliyor.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Malatya’nın en önemli geçim kaynaklarından ve ihraç ürünlerinden olan kayısının kalitesine göre sınıflandırılarak modern altyapıya sahip sağlıklı ortamlarda depolanmasına, daha iyi şartlarda pazarlanmasına ve Malatya’nın kayısı ticaretinde çok önemli bir merkez olmasına büyük katkılar sağlayacak.
Malatya Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası Projesi teknik bilgisi hakkında şunlar belirtildi:
“ Kuru kayısı Depolama binası, idari bina, kantar, su deposu, giriş kontrol binası ve güneş enerjisi santralinden oluşmakta. İnşaat çalışmaları kapsamında bugüne kadar;
Proje inşaatı genelinde, Kazı işlemleri tamamlandı. ,Zemin dolgu çalışmaları ve zemin sıkıştırma çalışmaları tamamlandı. .Depo binası temeli için demir döşeme çalışmaları tamamlandı. .Depo binasının bir kısmında temel için beton, borulama, topraklama işleri tamamlanmış olup, kalan kısımlar için devam etmektedir.Depo binasında kolon demirleri atıldı. Depo binasında kısmi olarak kolon kalıp beton dökme çalışmaları devam ediyor. .İdari bina için kazı, zemin dolgu ve zemin sıkıştırma işlemleri tamamlandı. İdari bina temel demir döşeme çalışmaları, topraklama, borulama çalışmaları devam ediyor. .Diğer hizmet kısımları( kantar, su deposu, giriş kontrol binası ) için kazı, zemin dolgu ve zemin sıkıştırma işlemleri tamamlanmış olup, temel demir döşeme işlemleri devam ediyor. Proje kapsamında yapılacak Güneş Enerji Santrali (GES) Projesi çalışmaları tamamlandı. Depo binası için, Kuru Kayısı depolamada kullanılacak Raf Sistemi Projesi tamamlandı.”

Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası Projesi son sürat devam ediyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trump 'yok edeceğiz' demişti! İşte tehdit altındaki o noktalarTrump 'yok edeceğiz' demişti! İşte tehdit altındaki o noktalar
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkçıların yüzü kalkan balıklarıyla güldü

Balıkçıların yüzü kalkan balıklarıyla güldü

Lapsekili avcılar sezonun son sürek avını yaptı

Lapsekili avcılar sezonun son sürek avını yaptı

Akne ve sivilce izlerine dikkat

Akne ve sivilce izlerine dikkat

Büyükşehir Belediyesinin 184 şoför alımına 744 kişi başvurdu

Büyükşehir Belediyesinin 184 şoför alımına 744 kişi başvurdu

Killik Stadı bakıma alındı

Killik Stadı bakıma alındı

Vücuduna saçma isabet eden köpek kurtarılamadı

Vücuduna saçma isabet eden köpek kurtarılamadı

Malatya Namaz Vakitleri 18 Şubat Salı

İmsak
05:46
Sabah
07:08
Öğle
12:46
İkindi
15:45
Akşam
18:14
Yatsı
19:30

Malatya Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Salı

Bahar Karakaş Eczanesi
Merkez
Başak Eczanesi
Merkez
Bereket Eczanesi
Merkez
Büşra Eczanesi
Merkez
Kışla Bakan Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Alikanlılar’da Alper dönemi

Alikanlılar’da Alper dönemi

Depremde yoğun çalışan gazetecilere plaket

Depremde yoğun çalışan gazetecilere plaket

Depremzedeler, konteyner kente davet edildi

Depremzedeler, konteyner kente davet edildi

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.