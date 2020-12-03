Kuru kayısının faydaları neler? Kuru kayısı kaç kalori?

Her mevsim faydalarından yararlanabileceğiniz kuru kayısı Malatya iliyle tanınan, tadı ve yararı sayesinde birçok bölgede tüketilen bir besindir. Değişik tarifler sayesinde kahvaltı sofralarınızı ve akşam yemeklerinizi şenlendirmeye yeter. Üstelik kuru kayısı kalori miktarı da oldukça düşüktür. Bu nedenle sağlığına dikkat edenler ve kilo kontrolünü sağlamak isteyenler için oldukça iyi bir atıştırmalık! Kuru Kayısının Faydaları Nelerdir? Tam bir şifa deposu olan kuru kayısı sağlıkçılar tarafından sıkça tavsiye edilir. Bu durum Kuru kayısı faydaları nelerdir sorusunu beraberinde getirir. Kuru kayısı, lif miktarı yüksek yapısı sayesinde sindirim sisteminin daha düzenli çalışmasında etkin rol oynar. Aynı zamanda içerisinde bulunan lifler bireyde tokluk hissi yaratır. 100 gram kuru kayısı 241,2 kcal’dir. Böylelile günlük besin ihtiyacını en aza indirir. Bu özelliği sayesinde diyet listelerinin en tatlı aperitifidir. Yapısında bulunan demir minerali sayesinde kırmızı kan hücrelerini artırır. Bu nedenle özellikle anemi hastalarına her gün tüketmesi önerilir. Kuru kayısı faydası çocukların kas gelişiminde de görülür. Kas hücrelerini destekleyerek büyümesinde etkin rol oynar. Ayrıca kan basıncını destekleyen ve tansiyon düşüren kuru kayısı, küçüklerin yanı sıra büyükler tarafından da sıkça tüketilir.

Kuru Kayısının Besin Değeri Nedir? Kuru kayısı içerisinde bulunan vitaminlerin yanı sıra bol miktarda demir, silisyum, kalsiyum, fosfor, magnezyum ve lif bulundurur. Her bir kuru kayısı besin değeri, insan vücudunun birçok organında farklı ve olumlu sonuçlar yaratır. Örneğin potasyum açısından zengin olan bir kuru kayısı, kalp ve damar sağlığı için oldukça önemli bir besindir. Ateş yüksekliği, astım gibi rahatsızlıkların iyileşmesinde de etkin rol oynar. Üstelik içerdiği fosfor ve kalsiyum sayesinde de vücuda dayanıklılık sağlar, kemikleri güçlendirir. Özellikle içerdiği beta-karoten maddesi ile vücudun bağışıklığını artırır. Böylelikle kış aylarında herkesin ortak derdi olan soğuk algınlığı, grip gibi hastalıkları en aza indirir. İçerdiği A vitamini sayesinde görme, üreme gibi rahatsızlıkların tedavisinde tüketilmesi önerilir. Ayrıca A vitamini sayesinde de cilt rahatsızlıklarına iyi gelir. Bir Adet Kuru Kayısı Kaç Kaloridir? Diyet listelerinin olmazsa olmazı, tatlıların en güzel eşlikçisi, içeceklerin baş tacı kuru kayısı; neredeyse birçok lezzet ile tüketilebilir. Bu durum 1 kuru kayısı kaç kalori sorusunu beraberinde getirir. Oldukça az kalorili olan kuru kayısının her sağlıklı öğünde ve diyet listesinde yer alması tesadüf değildir. 1 Adet yani 10 gram kuru kayısı 26 kcal’dır. Kuru kayısı az kalorili yapısının yanı sıra yağ depolamasını engelleyen mineralleriyle de dikkat çeker. Böylelikle sadece kilo vermek isteyenler değil sağlığına dikkat edenler de rahatlıkla tüketebilir. Çerez veya komposto formları gibi geniş tüketim yelpazesi vardır. Ancak günde 3-4 taneden fazla tüketilmemesi önerilir. Gereğinden fazla tüketimi bazı rahatsızlıklara yol açabilir.

Leziz Bir Kuru Kayısı Kompostosu Nasıl Yapılır? Sarı ve turuncu renkleriyle iştah açan ve genellikle çiğ olarak tüketilen kuru kayısı komposto yapılarak da serinletici bir içeceğe dönüştürülebilir. Özellikle de yaz sofralarını şenlendiren kuru kayısı kompostosu, püf noktalarına uyarak hazırlandığında daha lezzetli bir hale gelir. İşte leziz bir komposto için kullanılacak malzemeler ve püf noktalar; Malzemeler 500 gram kuru kayısı

1,5 su bardağı toz şeker

6 su bardağı su

2 adet karanfil

1 adet çubuk tarçın Öneri; geniş bir aileye sahipseniz veya kış için hazırlamak istiyorsanız malzemeleri aynı oranda çoğaltabilirsiniz. Ayrıca kullanacağınız kayısıların dolgun ve yumuşak olması da daha lezzetli kompostolar yapmanızı sağlayacaktır.Tarifi hazırlamaya kuru kayısıları yıkamakla başlayın. Dilerseniz kayısılarınızı ikiye bölebilir ya da bütün halinde kullanabilirsiniz. Ardından suyu ve şekeri tencere içerisinde bir çırpıcı yardımı ile karıştırın. Şeker taneleri eriyince içerisinde karanfil ve çubuk tarçın ekleyebilirsiniz.

Malzemeleriniz tamamlandığına göre tencerenin altını kısık bir şekilde açıp kaynamaya bırakabilirsiniz. Şerbetiniz kaynama belirtisi gösterdiğinde içerisine kuru kayısılarını ekleyebilir, 10-15 dakika kaynadıktan sonra ocağın altını kapatabilirsiniz. Son olarak kompostonuzun içerisinde bulunan çubuk tarçınları ve karanfilleri alabilirsiniz. Oda ısısında ilk sıcaklığı çıkan kompostoları buzdolabında soğutmaya bırakabilir ardından servis edebilirsiniz. Kuru kayısı kompostosuna buz parçacıkları ilave ederekte servis edebilir, böylelikle aroması damağa hoş gelen soğuk bir içecek hazırlayabilirsiniz.