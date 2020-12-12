YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Kuru sıkı tabancayla husumetlisinin kafasına ateş etti

Kuru sıkı tabancayla husumetlisinin kafasına ateş etti

DENİZLİ HABERLERİ  | 12.12.2020 04:16 | Son Güncelleme

Denizli’de bir şahıs, husumetli olduğu Mesut Koral’ın evine gelerek aşağıya inmesini istedi.

Denizli’de bir şahıs, husumetli olduğu Mesut Koral’ın evine gelerek aşağıya inmesini istedi. Yanında getirdiği kuru sıkı tabanca ile Mesut K.’nin kafasına ateş eden şüpheli, mahalle sakinlerinin dışarı çıkmasıyla kaçtı.
Olayi Merkezefendi ilçesi Degirmenönü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mesut K., (27) husumetli olduğu bir şahıs ile telefonda tartıştı. Daha sonra Mesut K.’nin evinin önüne gelen şüpheli, aşağıya inmesini istedi. Evinden çıkan Mesut K., ile isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle şüphelilerden biri yanında getirdiği kuru sıkı tabanca ile Mesut K.’nin kafasına ateş etti. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar, bir yanda ihbarda bulunurken bir yandan yaralı adamın yardımına koştu. Vatandaşların aşağıya inmesiyle şüpheliler kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. kafasında yaralanan Mesut K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise çevrede şüphelileri arama çalışmaları başlattı. Hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Serdar Ortaç: Takipçilerimden böyle bir talep yok Serdar Ortaç: Takipçilerimden böyle bir talep yok
Yardımına itfaiye koştuYardımına itfaiye koştu
1/

Denizli Namaz Vakitleri 12 Aralık Cumartesi

İmsak
06:36
Sabah
08:03
Öğle
13:02
İkindi
15:31
Akşam
17:52
Yatsı
19:14

Denizli Nöbetçi Eczaneler12 Aralık Cumartesi

Aslı Eczanesi
Merkezefendi
Kundakçı Eczanesi
Merkezefendi
Özgen Eczanesi
Merkezefendi
Saltak Eczanesi
Merkezefendi
Ceyhan Eczanesi
Pamukkale
Deveci Eczanesi
Pamukkale
Elif'in Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.