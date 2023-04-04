Kuruçeşme’ye uzanacak tramvay hattında ray imalatı tamamlandı

Akçaray tramvay hattını D-100 Karayolu’nun üzerinden Kuruçeşme’ye bağlayacak köprüde ray imalatı tamamlandı. Kuruçeşme tramvay hattına enerji sağlayacak katener direklerin temel imalatları sürüyor. Ekipler ayrıca elektrik hatlarını çekmeye başladı. Yeni tramvay hattı için 332 metre uzunluğundaki köprünün üstyapı imalatı devam ediyor. Kuruçeşme istasyon durağında ise granit imalatları devam ediyor. Ekipler ayrıca çevre düzenlemesi çerçevesinde kaldırım imalatını sürdürüp çevre temizliği yapıyor.

İSTASYON İNŞASI SÜRÜYOR

Akçaray’ın 16. istasyonu olacak Kuruçeşme istasyonunun zemin imalatı tamamlandı. İstasyonun üzerini kapatacak çelik aksam montajına başlanıyor. Çalışmalar tamamlandığında yeni hattıyla tramvay 10 bin 212 metrelik çift hatta ulaşacak. 3 kilometre tek hatlı depo sahasıyla birlikte tramvayın tek hat uzunluğu 23,4 kilometreye ulaşacak.



