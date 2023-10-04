KURULUŞ OSMAN 131. BÖLÜM İZLE! ATV Kuruluş Osman dizisi yeni bölümde neler olacak? Son bölüm özeti

Kuruluş Osman 131. bölüm izleme ekranına dair araştırmalar hız kazandı. Her çarşamba akşamı TRT1 ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi heyecan dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. Kuruluş Osman'nın 5. sezonu 4 Ekim 2023 Çarşamba akşamı başlayacak. İşte Kuruluş Osman yeni bölümde yaşanacaklar

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kuruluş Osman her çarşamba akşamı ATV'de yayınlanıyor. Kuruluş Osman dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Kuruluş Osman dizisinin 130. bölümünde;

KOMUTAN MUZOLAN ZAFER İÇİN NELERİ GÖZE ALMIŞTIR?

Osman Bey, Tekfur Valens olarak nam salmış Komutan Muzolan'ın her hareketinden haberdar olmaktadır. Komutan Muzolan, Osman Bey'in kendisine çok yakında olduğunun farkındadır, askerlere savunma düzeni alma emri verir. Komutan Muzolan'ın artık tek isteği zafer kazanmaktır, zafer için neleri göze almıştır?

OSMAN BEY'İN KOYUNHİSAR GALİBİYETİ!

Osman Bey ve ordusu iki yandan Muzolan ve ordusuna saldırırlar. Osman Bey ve ordusunu bu saldırıda neler beklemektedir? Osman Bey, Koyunhisar mevkiinde Bizans'ı ve Komutan Muzolan'ın ordusunu ağır bir yenilgiye uğratmıştır. Osman Bey'in bu savaşta galip gelmesinin en büyük etkeni nedir? Osman Bey'in Koyunhisar galibiyeti Bizans'ta ve Anadolu'da büyük yankı uyandırmıştır, onun için her şey asıl şimdi başlamaktadır. Osman Bey yurt tuttuğu yerlerde artık kendi adına hutbe okutacaktır. Bu durum karşısında Konya ve Bizans ne yapacaktır?

DEVLETİN AYAK SESLERİ!

Osman Bey için ateşten gömleği giyme vaktidir, gayrı hür ve müstakil bir beylik olacaktır. Osman Bey atını doludizgin cümle diyara müstakil bir beyliğin beyi olarak sürecektir. Şarkta, Garpta ve cümle Türkmen beyliklerinde bu havadis duyulacaktır.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM KONUSU

Kuruluş Osman dizisinin 131. bölümünde;

AFEUS ZAFERİNİN ARDINDAN…

Bafeus Zaferi'nin üzerinden yıllar geçmiştir. Osman Bey'in evlatları büyümüş, bey olmuştur. Osman Bey ise Bursa ideali için fütühata devam etmektedir. Bu idealde Malhun Hatun her zaman Osman Bey'in yanındadır. Bursa'nın fethi için Osman Bey'in ilk hedefi hangi kale olacaktır?

ANADOLU'NUN YENİ SULTANI KİM OLACAK?

Osman Bey fetih için hazırlık yaparken Konya'dan gelen haber saraya yıldırım gibi düşer. Sultan Mesud zehirlenmiştir. Ok yaydan çıkmıştır. Türk'ün Sultanı'nı seçmek için gayrı mücadele başlamıştır.

BALA HATUN'UN EVLAT ACISI!

Bala Hatun acılar içinde kıvranmaktadır. Halime'nin vefatından sonra toparlanamamıştır. Ciddi bir hastalığı olan Bala Hatun iyileşecek midir?

YAKUP BEY'E SUİKAST GİRİŞİMİ!

Germiyanoğlu Yakup Bey Yenişehir ve Germiyan sınırına büyük bir Pazar kurar. Bu pazarda Yakup Bey'e bir suikast girişiminde bulunulur. Suikasti yapanın üzerinden kayı damgası çıkar. Yakup Bey şimdi ne yapacaktır? Osman Bey ile aralarındaki Sultanlık yarışı bir kan davasına mı dönüşecektir?

GİZLİ DÜŞMAN VASİLİS!

Anadolu Beyleri yeni bir sultan arayışındayken sinsi bir düşman olan Vasilis, Roma'yı diriltmek için her şeyi yapacaktır. Vasilis'in uçlardaki kirli planı nedir?

ALAEDDİN BEY VE GONCA HATUN ARASINDA NELER YAŞANACAK?

Osman Bey, Sultan Mesud'un zehirlendiği haberinin üzerine oğlu Alaeddin Bey'i Konya'ya gönderir. Yakup Bey'in kızı da haberi alır almaz Konya'ya varmıştır. Alaeddin ve Gonca arasında neler yaşanacaktır? Neyin peşindedirler? Germiyanoğlu Bey'i Yakup Bey, Sultan Mesud'un zehirlendiği haberini alır almaz, Türk'e Sultan olmaya talip olur. Yakup Bey Türk'e Sultan olmak için hangi hamleyi yapacaktır?

ORHAN BEY'İ SANCAKSIZLAR AVLAĞINDA NELER BEKLEMEKTEDİR?

Konya'nın zayıflamasıyla oradan gelen başıbozuklar Uçlar'a yerleşmiştir. Orhan Bey kendilerine Sancaksız diyen bu başıbozukları Osman Bey'in ardında gaza etmeye davet eder. Orhan Bey'in Sancaksız avlağına gittiği haberi Yakup Bey'in oğlu Mehmet'in de kulağına gider.

YUNUS EMRE, YENİŞEHİR'E GELİYOR!

Anadolu ve uçlar büyük bir kavgaya gebeyken Yenişehir'e şiirleriyle nefes olan biri gelir. Yunus Emre! Yunus Emre, Osman Bey ve hanesinin gönül dünyasına nasıl etki edecektir?

KURULUŞ OSMAN 131. BÖLÜMÜ İZLE!

Kuruluş Osman dizisinin 131. bölümü ATV ekranlarının yanı sıra ATV'nin resmi İnternet sayfası üzerinden de izlenebilir.

