KURULUŞ OSMAN 138. BÖLÜM İZLE! Kuruluş Osman dizisi son bölümde neler oldu, yeni bölüm konusu ne? ATV yayın akışı

Kuruluş Osman 138. bölüm izleme ekranına dair araştırmalar hızlandı. Her çarşamba akşamı ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi heyecan dolu sahneleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Kuruluş Osman'nın 5. sezonu 4 Ekim 2023 Çarşamba akşamı başladı. Dizi, yeni bölümü olan 138. bölümü ile 29 Kasım Çarşamba akşamı izleyicilerle buluşacak. İşte Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümde yaşanacaklar.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kuruluş Osman her çarşamba akşamı ATV'de yayınlanıyor. Kuruluş Osman dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de ekranlara gelecek.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Kuruluş Osman dizisinin 137. bölümünde;

Osman Bey ve Yakup Bey evlatlarının Kestel'de esir tutulduğunu öğrenir öğrenmez soluğu karargahta alırlar. Kestel Tekfuru Orhan ve Mehmet'e karşılık Osman ve Yakup'tan kaleler ister. Yakup Bey kaleleri verme kararı alır. Osman Bey buna karşı çıkar.

Osman Bey "Türk'ün ayak bastığı yer ona yurt olur" düsturuyla soğukkanlılığını korur. Hedefi hem Orhan'la Mehmet'i almak hem de Kestel'i fethetmektir.

Yakup Bey Mehmet'lerin esir düşmesinden Osman'ı mesul tutar. "Sen evvela sarayındaki haini bul" der. Osman Bey ve Yakup Bey arasında iyice büyüyen gerilim nereye varacaktır?

Alaeddin, Malhun Hatun'a saraydaki haini bulma haberini verir. Hainin Holofira olduğunu söyler. Bu meselenin arkasında Vasilis'in bir parmağı var mıdır? Holofira'nın hainliğinin arkasındaki sebep nedir?

Orhan Bey ve Mehmet Bey, Kestel Kalesi'nde işkence görmektedir. Tekfur Makranos'un arkasındaki gücün Üstat Gera olduğunu anlayabilecekler midir?

Bala Hatun ve Saadet Hatun karşı karşıya gelirler. Bala Hatun, kaleleri vermeyeceklerini söyleyerek Saadet Hatun ve Gonca Hatun'u zindana attırır. Artık ipler hepten kopmuştur.

Yakup Bey, anlaşma masasına oturur. Osman Bey'e rağmen kaleleri tekfura verecek midir? Osman Bey şimdi ne yapacaktır?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM KONUSU

Kuruluş Osman dizisinin 138. bölümünde;

Karacelasun, kardeşi Akcelasun'un intikamını almak için Uçlar'a gelip baskın verirken, Yakup Bey'in hayatı tehkikeye girer.

Karacelasun, kardeşi Akcelasun'un intikamını almak için Uçlar'a gelmiştir. Karacelasun, Üstat Gera ile karşılaşır. Üstat Gera ve Karacelasun ittifak edecek midir? Birbirlerine şartları ne olacaktır?

Orhan Bey ve Holofira'nın aşkı gitgide büyümektedir. Fakat Malhun Hatun'un bir hamlesi Holofira'yı oldukça üzer. Bu hamle nedir?

Alaeddin Bey ve Gonca Hatun birbirleriyle kılıç kılıca gelirler. İkili birbirine neyin hesabını sormaktadır?

Karacelasun ve nökerleri Uç Pazar'a baskın verir. Mehmet Bey olay üzerine çok öfkelenir. Her şeyden Osman Bey'i sorumlu tutar. Baskında Uç Pazar'da verilen kayıp çok mu fazladır? Baskında kimler zarar görecektir?

Osman Bey büyük bir tehlike olduğunun farkındadır. Fakat "Korku Müslüman toprağında yaban ot gibidir asla yeşermez amma eğer ki yeşertmeye çalışırlarsa buna da asla müsaade etmeyiz!" diyerek düşmana fırsat vermeyeceklerini ortaya koyar!

Yakup Bey o esnada Türkmen Bey'leriyle toplanmıştır. Ne Moğol'a ne de Bizans'a göz açtırmayacaklardır. Fakat biatını geri aldığı için Osman Bey bu toplantıda yoktur. Osman Bey; Moğollar'ın, Türkmen Beylerinin, kendisinin ve de Yakup Bey'in peşinde olduğunun farkındadır. Saadet Hatun'a Yakup Bey'in nerede olduğunu sorar. Yakup Bey'in canı tehlikededir.

Osman Bey ve alpları Moğollar'ın tuzaklarını bozmak için çıktıkları yolda tuzaklarla karşılaşırlar. Yakup Bey ve Türkmen Bey'leri de Karacelasun'un pususuna uğramıştır.

Osman Bey ve alpları Yakup Bey'leri kurtarabilecekler midir?

KURULUŞ OSMAN 138. BÖLÜMÜ İZLE!

Kuruluş Osman dizisinin 138. bölümü ATV ekranlarının yanı sıra ATV'nin resmi internet ve YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.





