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Kuruluş Osman 2. yeni sezon ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman'a hangi oyuncular katıldı?

DİZİ HABERLERİ  | 23.09.2020 23:58 | Son Güncelleme

Kuruluş Osman dizisinin 2. sezonu hayranları tarafından merakla bekleniyor. Kadrosuna usta oyuncu Cüneyt Arkın ile birlikte çok sayıda başarılı ismi katan Kuruluş Osman'ın 2. sezonundan çarpıcı bir fragman da yayınlandı. Peki Kuruluş Osman'a hangi oyuncular katıldı? Kuruluş Osman 2. sezon ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı mı?

Kuruluş Osman 2. yeni sezon ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman'a hangi oyuncular katıldı?

Kuruluş Osman dizisinin merakla beklenen 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı. İlk sezonunda reyting rekorları kıran Kuruluş Osman'ın 'Yeni bir devlet' vurgusu yapılan fragmanı büyük beğeni topladı. Dizinin yeni sezon fragmanında Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit ve Emin Gürsoy da dikkatleri çekti.

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"YENİ BİR DEVLET KURMA VAKTİ GELDİ"

Kuruluş Osman'ın yeni sezon tanıtım fragmanına "Vaktidir gayri, iz sürüp yol açıp devlet olma vaktidir" sözleri damga vuruyor. Kuruluş Osman'ın fragmanı sosyal medyada da beğeni topladı.

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman'ın yeni sezonu ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. Resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yeni bölüm için ‘yakında' ifadesi kullanıldı. Dizinin Ekim ayında ekranlara gelmesi bekleniyor.
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KURULUŞ OSMAN'A HANGİ OYUNCULAR KATILDI?

Kuruluş Osman'ın kadrosuna 2. sezonda çok sayıda ünlü oyuncu da katıldı. Usta oyuncu Cüneyt Arkın dizide Aksakallar'ın reisi rolünü canlandıracak. Türk sinemasının usta isimlerinden olan Tamer Yiğit de Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı.

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Dizinin yeni sezonunda ünlü oyuncular Seray Kaya, Bahtiyar Engin, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy ve Umut Karadağ’ın da rol alacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

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