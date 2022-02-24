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Kuruluş Osman Argun Han kimdir? Nasıl öldü? Argun Han hayatı ve tarihteki yeri nedir?

24.02.2022 01:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuruluş Osman dizisi çarşamba akşamları ekrana gelmeye devam ediyor. Diziyi izleyenler, Argun Han da dahil olmak üzere bazı karakterlerin hayatını, tarihteki yeri ve önemini merak ediyor. Senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın yazdığı Kuruluş Osman'ın yönetmen koltuğunda Metin Günay oturuyor. Peki Kuruluş Osman Argun Han kimdir? Nasıl öldü? Argun Han hayatı ve tarihteki yeri nedir? İşte Argun Han'ın tarihteki yeri...

Kuruluş Osman Argun Han kimdir? Nasıl öldü? Argun Han hayatı ve tarihteki yeri nedir?

Kuruluş Osman dizisindeki Argun Han karakterinin tarihteki yeri ve önemi vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Burak Özçivit, Didem Balçın, Yıldız Çağrı Atiksoy, Serhat Kılıç, Erkan Avcı gibi usta oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kuruluş Osman dizisinde Argun Han karakteri izleyenlerin dikkatini çekti. Kuruluş Osman Argun Han kimdir? Nasıl öldü? Argun Han hayatı ve tarihteki yeri nedir? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik.

KURULUŞ OSMAN ARGUN HAN KİMDİR?

Argun Han diğer adıyla Argon Moğol İmparatorluğu İlhanlılar'ın 1284 ile 1291 yılları arasındaki hükümdarı. Abaka Han'ın oğluydu ve babası gibi o da bir Budistti. Kutsal Topraklardaki Müslümanlara karşı Franco-Moğol ittifakı kurma amacıyla Avrupa'ya birkaç elçilik göndermesiyle tanınıyordu.

ARGUN HAN NASIL ÖLDÜ?

Argun'un başlangıçta babasının tahtını elde etmek için Ahmed ile giriştiği mücadele, onun devlet işleriyle yakından ilgileneceği ümidini vermişti. Fakat ümit gerçekleşmedi. Devlet işlerini Buka'ya, sonra da Sa'düddevle'ye bırakıp kendisi basit bir Moğol noyanı gibi kışlaktan yaylağa gidip geldi. Bu husus keyfî hareketlere, yetkilerin kötüye kullanılmasına ve töreye bağlılık fikrinin zayıflamasına sebep oldu. Sâhib-i Dîvân Cüveynî'nin Argun Han'ın haslarına katılan emlâkinin oğullarına iade edilmesi söz konusu olunca, mesele bunların hayatlarına son verilmek suretiyle halledildi. Argun'un dört oğlundan Gazan ve Harbende (Olcaytu Sultan Muhammed) daha sonra hanlık tahtına geçtiler. Argun Tebriz'e çok yakın bir yerde Arguniye adlı bir şehir kurmaya girişmişse de ölümü üzerine bu teşebbüs sonuçsuz kalmıştır.

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TRT 1 Kuruluş Osman dizisi
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