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  4. Kuruluş Osman'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncu Yıldıray Şahinler veda etti

Kuruluş Osman'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncu Yıldıray Şahinler veda etti

24.02.2022 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında 3. sezonuyla ekrana gelen Kuruluş Osman dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşandı. Burak Özçivit'in başrolünde oynadığı dizinin son bölümünde Tekfur Rogatus Lazkaris öldü. Lazkaris'i canlandıran Yıldıray Şahinler de Kuruluş Osman'a veda etti.

Kuruluş Osman'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncu Yıldıray Şahinler veda etti

Yapımcılığını Bozdağ Film'in üstlendiği, başrollerini Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Türer, Serhat Kılıç, Erkan Avcı, Şeyma Korkmaz ve Rüzgar Aksoy'un paylaştığı Kuruluş Osman'ın 83. bölümünde beklenmedik bir veda yaşandı.

Tekfur Rogatus Lazkaris karakterini canlandıran Yıldıray Şahinler, dün akşam yayınlanan 83. bölümde senaryo gereği ölerek yapıma veda etti.

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KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gündüz Bey'le hesaplaşmasının ardından Geyhatu'nun dev Moğol ordusunun başına geçerek bölgeyi kana bulamasını engellemek isteyen Osman Bey, Geyhatu'yu Bitinya'dan söküp atmaya ant içer. Osman Bey'in bunun için ilk adımı ne olacaktır? Geyhatu ise nihai hedefi için kendi oyununu işlemektedir.

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Fakat müttefiki sandığı Vezir Alemşah'ın planlarından habersizdir. Vezir Alemşah'ın Geyhatu'ya ihanetinin sonuçları ne olacaktır? Bölgedeki var olma mücadelesinde Osman Bey'le hareket etmeyi kabul eden Tekfur Nikola ise bildiğini okuyarak Osman Bey'le birlikte mücadele eden Tekfur Rogatus'u ele geçirip Tekfur Kosses'in peşine düşer. Nikola'nın herkesi şaşırtacak hamlesi bütün dengeleri değiştirecektir. Nikola'nın yaptıkları, Bitinya'da nelere sebep olacaktır?

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Anahtar Kelimeler:
Kuruluş Osman dizisi
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