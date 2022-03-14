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Kuruluş Osman dizisinde Murat Serezli sürprizi!

14.03.2022 02:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'de çarşamba akşamları ekrana gelen ve reytinglerde zirvede yer alan Kuruluş Osman dizisine ünlü sürpriz bir oyuncu konuk oluyor. Ünlü oyuncu Murat Serezli, Kuruluş Osman'da sürpriz bir karaktere hayat verecek.

Kuruluş Osman dizisinde Murat Serezli sürprizi!

Kuruluş Osman dizisi çarşamba akşamları reytinglerine damga vurmaya devam ediyor. Burak Özçivit’in Osman Bey karakterine hayat verdiği fenomen dizinin üçüncü sezonunda da güçlü kadrosuyla öne çıkıyor.

MURAT SEREZLİ KONUK OLACAK

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre sevilen diziye son olarak başarılı aktör Murat Serezli konuk oluyor. Serezli, Kuruluş Osman’da sürpriz bir karaktere hayat verecek.

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Murat Serezli ayrıca Alper Çağlar’ın hazırlığına devam ettiği Göktürk üçlemesinin ilk filmi “İlk Göktürk”te Aytaç Şaşmaz ve Serkan Çayoğlu’yla kamera karşısına geçecek.

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Kuruluş Osman dizisi
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