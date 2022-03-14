Kuruluş Osman dizisinde Murat Serezli sürprizi!

Kuruluş Osman dizisi çarşamba akşamları reytinglerine damga vurmaya devam ediyor. Burak Özçivit’in Osman Bey karakterine hayat verdiği fenomen dizinin üçüncü sezonunda da güçlü kadrosuyla öne çıkıyor.

MURAT SEREZLİ KONUK OLACAK

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre sevilen diziye son olarak başarılı aktör Murat Serezli konuk oluyor. Serezli, Kuruluş Osman’da sürpriz bir karaktere hayat verecek.

Murat Serezli ayrıca Alper Çağlar’ın hazırlığına devam ettiği Göktürk üçlemesinin ilk filmi “İlk Göktürk”te Aytaç Şaşmaz ve Serkan Çayoğlu’yla kamera karşısına geçecek.



