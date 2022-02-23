Kuruluş Osman dizisinin Şeyh Edabali'si Seda Yıldız vatandaşlar tarafından internette araştırılmaya başlandı. Kadrosunda Burak Özçivit, Didem Balçın, Yıldız Çağrı Atiksoy, Serhat Kılıç, Erkan Avcı gibi oyuncuların yer aldığı Kuruluş Osman'daki karakterler izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda Kuruluş Osman dizisinin Şeyh Edabali'si Seda Yıldız kimdir? Seda Yıldız nereli ve kaç yaşında? Kuruluş Osman Şeyh Edebali öldü mü? soru ve konu başlıklarının yanıtına ulaşmak isteyen kişiler internette arama yapmaya başladı. Kuruluş Osman dizisindeki oyunculuğuyla adından söz ettiren Seda Yıldız'ın hayatı, biyografisi haberimizde...

KURULUŞ OSMAN'IN EDEBALİ'Sİ SEDA YILDIZ KİMDİR?

Seda Yıldız , 20 Mayıs 1962 yılında Zonguldak’ta doğdu.

Seda Yıldız Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ndü bitirdikten sonra Kuyucaklı Yusuf filmiyle oyunculuk kariyerine başladı.

Seda Yıldız; Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ben Onu Çok Sevdim, Yol Ayrımı, Kurt Kanunu, Hicret, G.D.O. Karakedi, İnsan Aldandı, Farklı Boyut, IV. Osman, Sonsuz Merhamet, Kollama, Veysel Karani, Rızk, Kurtlar Vadisi Pusu, Baba Nasihati, Anneler Günü, Tövbe, Kül, Kaybolan Yıllar, Emanet Kız, Binbir Gece, Kuşku, Beşinci Boyut, Asla Unutma, Büyük Buluşma, Mühürlü Güller, Sırlar Dünyası, Böylemi Olacaktı, Çiçek Taksi, Cesur Yürek, Bizim Aile, Hacer Ana ve Oğulları, Gönül Dostları, Suçlu Gençlik, Paranın Esiri ve Kuyucaklı Yusuf gibi dizi ve sinema filmlerinde rol almıştır.

Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Şeyh Edebali karakterine hayat veren Seda Yıldız, 1.80 metre boyunda, 82 kilo ve Boğa burcudur.

SEDA YILDIZ NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

60 yaşındaki ünlü oyuncu Seda Yıldız Zonguldaklıdır.

KURULUŞ OSMAN ŞEYH EDEBALİ ÖLDÜ MÜ?

Son bölüm özetinde şu ifadeler yer alır: Kayı Obası, Boran'ın esaretiyle yıkılır ve Osman Bey esir alpini kurtarabilmek için İnegöl Kalesi'ni hedef almaya hazırlanırken, bölgeye gelen Selçuklu Veziri Alemşah'ın Kayı Obası ziyaretinde "Osman Bey başına buyruk hareket etme devrin bitti" sözleri tekfurlar için yeni bir umut haline gelir! Tekfur Kosses'in Şeyh Edebalı'nin boğazına kılıcını dayaması bayrağı taşıran son damla olur.

