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Kuruluş Osman'ın Nikola'sı Erkan Avcı'dan diziye veda paylaşımı

19.05.2022 02:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'de ekrana gelen ve başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşandı. Çukur'un ardından Kuruluş Osman'da rol alan başarılı oyuncu Erkan Avcı, son bölümle birlikte diziye veda etti. Kuruluş Osman'da Nikola'yı canlandıran Avcı, sosyal medya hesabından veda mesajı da paylaştı. Avcı'nın veda paylaşımına rol arkadaşı Burak Özçivit de yorum yaptı.

Kuruluş Osman'ın Nikola'sı Erkan Avcı'dan diziye veda paylaşımı

"Karadayı", "Çukur", "Payihat Abdülhamit" gibi dizilerle tanınan oyuncu Erkan Avcı, başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı, ATV ekranlarında izleyicilerle buluşan "Kuruluş Osman" dizisine veda etti. Kuruluş Osman'da Nikola rolüne hayat veren Avcı, Instagram hesabından veda paylaşımı yaptı.

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"YENİ HİKAYELERDE GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Ekip arkadaşlarına teşekkür eden Avcı paylaşımında "Uzun yolun vedası kısa olmaz…. İki yıl önce Kuruluş Osman platosuna ilk kez gelip kalemi görünce, çocuklar gibi mutlu olduğumu daha dün gibi hatırlıyorum. Yeni hikayelerde görüşmek üzere. Kim bilir bir hikaye de biz anlatırız belki… Ve asla unutmayın Nikola kaçmaz “Geri çekilir" ifadelerini kullandı.

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"NİKOLA İYİ DİRENDİN AMA"

Rol arkadaşı Özçivit de "Nikola iyi direndin ama. Eko eline yüreğine sağlık az kafa patlatmadık, yolun açık olsun" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Kuruluş Osman dizisi
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