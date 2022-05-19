Kuruluş Osman'ın Nikola'sı Erkan Avcı'dan diziye veda paylaşımı

"Karadayı", "Çukur", "Payihat Abdülhamit" gibi dizilerle tanınan oyuncu Erkan Avcı, başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı, ATV ekranlarında izleyicilerle buluşan "Kuruluş Osman" dizisine veda etti. Kuruluş Osman'da Nikola rolüne hayat veren Avcı, Instagram hesabından veda paylaşımı yaptı.

"YENİ HİKAYELERDE GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Ekip arkadaşlarına teşekkür eden Avcı paylaşımında "Uzun yolun vedası kısa olmaz…. İki yıl önce Kuruluş Osman platosuna ilk kez gelip kalemi görünce, çocuklar gibi mutlu olduğumu daha dün gibi hatırlıyorum. Yeni hikayelerde görüşmek üzere. Kim bilir bir hikaye de biz anlatırız belki… Ve asla unutmayın Nikola kaçmaz “Geri çekilir" ifadelerini kullandı.

"NİKOLA İYİ DİRENDİN AMA"

Rol arkadaşı Özçivit de "Nikola iyi direndin ama. Eko eline yüreğine sağlık az kafa patlatmadık, yolun açık olsun" yorumunu yaptı.





