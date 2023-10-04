Kuruluş Osman'ın Saadet Hatun'u Sevil Akı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Sevil Akı'nın hayatı ve biyografisi

Sevil Akı; Burak Özçivit'in başrolde olduğu Kuruluş Osman dizisinde Saadet Hatun karakterini canlandıracak. Sevil Akı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide Emine karakterine hayat vermişti. 5. sezonu, büyük bir merakla beklenen dizi bu akşam saat 20.00'de ATV'de ekrana gelecek. 131. bölümüyle 5. sezonunu açılışını yapacak olan Kuruluş Osman için geri sayım devam ediyor. İşte, Kuruluş Osman'ın Saadet Hatun'i Sevil Akı hakkında merak edilenler...

SEVİL AKI KİMDİR?

Sevil Akı, 9 Eylül 1971 tarihinde Erzurum’da dünyaya gelmiştir. Trakya Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu.

1991 yılında özel bir kurumda tiyatro eğitimi alan Sevil Akı, Gurbetçiler adlı dizi ile ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirerdi. Ünlü oyuncu sonradında ise Tatlı Hayat, Hacı, Rüya, Zilin Sesi, 91.1, Cahide Devekuşu'nun Açık Evliliği, Tatlı Şeyler, Nadide Hayat, Benim Annem Bir Melek ve Keşanlı Ali Destanı gibi yapımlarda yer aldı.

KURULUŞ OSMAN'IN SAADET HATUN'U SEVİL AKI'NIN OYNADIĞI DİZİLER

2016-2020 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Emine) (TV Dizisi)

2019 – Aman Reis Duymasın (Emine) (Sinema Filmi)

2017 – Tatlı Şeyler (Sinema Filmi)

2016 – Rüya (Sinema Filmi)

2016 – 91.1 (Sinema Filmi)

2015 – Hannas: Karanlıkta Saklanan

2015 – Nadide Hayat (Sinema Filmi)

2015 – Zilin Sesi (Sinema Filmi)

2012 – Keşanlı Ali Destanı (TV Dizisi)

2008 – Benim Annem Bir Melek (TV Dizisi)

2006 – Hacı (TV Dizisi)

2001 – Tatlı Hayat (Rebecca) (TV Dizisi)

1996 – Gurbetçiler (TV Dizisi)



