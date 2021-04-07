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Kuruluş Osman, Libya ve Pakistan'da izleyiciyle buluşacak!

07.04.2021 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

atv ekranındaki ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan ‘Kuruluş Osman’, Türkiye’de olduğu gibi dünyada da ilgi görmeye devam ediyor.

Kuruluş Osman, Libya ve Pakistan'da izleyiciyle buluşacak!

Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine satılan ve yayınladığı ülkelerde reytingleri alt üst eden ‘Kuruluş Osman’, TV kanalları ve uluslararası platformlar aracılığıyla birçok farklı coğrafyada milyonlarca seyirciye ulaşmayı başardı.

‘Kuruluş Osman’, Tunus’un ardından şimdi de Libya ve Pakistan’da yayına girmeye hazırlanıyor. Libya’nın en çok izlenen kanalı Al Ahrar TV’de yayınlanacak dizi, Ramazan ayında ekrana gelmeye başlayacak. ‘Kuruluş Osman’, Pakistan’da ise ülkenin bir numaralı kanalı Geo Entertainment’ta seyirciyle buluşacak.

Libya ve Pakistan ile birlikte toplam 34 ülkede izleyiciyle buluşan ‘Kuruluş Osman’, Youtube’da yayınlanan bölümleriyle de rekor görüntülenme oranlarına ulaşıyor.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Kuruluş Osman dizisi Burak Özçivit
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