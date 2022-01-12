Kuruluş Osman neden yok? Kuruluş Osman yeni bölümü ne zaman?

Yönetmenliğini Metin Günay, senaristliğini Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği Kuruluş Osman dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Çarşamba akşamlarının iddialı dizisinin, 12 Ocak günü yayın akışında yer almaması, izleyici endişelendirdi. Peki Kuruluş Osman neden yok?
Artan Covid-19 vakaları nedeniyle Kuruluş Osman dizisinin çekimlerinde aksama yaşandı. Bu akşam ATV ekranlarında Kuruluş Osman dizisi yerine, Çakallarla Dans 4 filmi yer alacak. Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünün 19 Ocak Çarşamba günü yayınlanması bekleniyor.
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Çakallarla Dans 4 (Yerli Sinema)
22:20 Aramızdaki Sözler (Yabancı Sinema)
00:25 Çakallarla Dans 4 (Yerli Sinema)
02:30 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
04:45 Bir Zamanlar Çukurova
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