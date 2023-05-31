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Kuruluş Osman sezon finali ne zaman? Burak Özçivit'li Kuruluş Osman dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu?

31.05.2023 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuruluş Osman sezon finali tarihi Burak Özçivit hayranları tarafından merak konusu oldu. Diziler yaz döneminin yaklaşmasının ardından sezon finaline girmeye başladı. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü 128. bölümü yayınlanacak. Peki, Kuruluş Osman sezon finali ne zaman?

Kuruluş Osman sezon finali ne zaman? Burak Özçivit'li Kuruluş Osman dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu?

Kuruluş Osman sezon finalinin ne zaman ekrana geleceğini öğrenmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı dizi bu akşam 128. bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. Kuruluş Osman sezon finali ise yakın zamanda ekrana gelecek. İşte Kuruluş Osman sezon finali tarihi...

kuruluş osman 109. bölüm

KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİ NE ZAMAN, HANGİ BÖLÜMDE SEZON FİNALİ YAPACAK?

Kuruluş Osman 130. bölümde sezon finali yapacağı iddialar arasında bulunuyor.

Dizinin 130. bölümünün 14 Haziran'da ekrana gelmesi bekleniyor.

kuruluş-osman-yeni-bölüm

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM KONUSU

"Osman Bey ve alpları Tekfur Valens'in tuzağında sıkışıp kalmışken Türkmen obalarından bir Bey'in obasına doğru ricat ederler. Fakat Osman Bey'i bambaşka bir tehlike beklemektedir.

Bala Hatun, Osman Bey'in tuzağa düştüğü haberini alıp ardına düşer. Öte yandan konakta büyük bir telaş vardır. Ne Osman Bey ne de evlatları ortada yoktur. Malhun Hatun alpları örgütler. Tekfur Valens, Fetih düşü kuran Osman Bey'i öldürmeye kararlıdır. Tekfur Valens ve Nayman, Osman Bey'i bitirmek için yepyeni bir oyun kurarlar.

Malhun Hatun ve alplar Nayman'ın pususuna düşerler. Fatma da Malhun'ların yanındadır. Nayman Osman Bey'in kalbini sökmek için kızının canını almaya niyetlidir. Fatma büyük bir tehlike altındadır.

Tekfur Valens, Osman Bey'in gittiği obayı bulur. Artık ok yaydan çıkmıştır. Bütün ahali kenetlenmiş Osman Bey'le bir cenk etme hevesindedir.

Orhan Bey sayıca az olmalarına karşı kurduğu planla Tekfur Valens'e karşı koyabileceklerini anlatır. Osman Bey, bu fikri beğenir. Fakat Tekfur Valens'in kurduğu bambaşka bir oyun daha vardır! Osman Bey'i derin bir cendereye sokar. "

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08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Ateş Kuşları
03:35 Mutfak Bahane
05:35 Hercai

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