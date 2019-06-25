Kurumlar için geliştirilen EAP satışları 1 milyonu aştı

Otel, hastane, okul, AVM, fabrika gibi yerler için geliştirilen TP-Link’in EAP serisi erişim noktaları, gün içinde farklı ve çok sayıda kişinin WiFi’a bağlandığı işletmeler için ideal ağ çözümü. Kolay kurulup yönetilen, rahatlıkla eklemeler yapılarak gerektiğinde ağın genişlemesine olanak veren EAP serisi, hem güçlü hem güvenli bir WiFi oluşturuyor.

Her boyutta kuruma uygun bir EAP modeli bulunuyor. Şu anda Türkiye’de 10 farklı EAP modeli satışta ve hem iç mekan hem dış mekan çözümleri bulunuyor. Marka bağımsız her marka ve model ağ ürünü ile uyumlu olan EAP serisi, bu açıdan da kurumlara avantaj sağlıyor.

Ücretsiz Yönetim Yazılımı

TP-Link EAP serisinin rakiplerine göre en önemli avantajlarından biri, her EAP serisi ile ücretsiz verilen ve erişim noktalarının yönetimini son derece basit bir hale getiren OMADA Yönetim Yazılımı. Bulut desteği de olan OMADA ile yüzlerce erişim noktası tek bir cihazdan ve dünyanın her yerinden yönetilebiliyor. Hiçbir lisans ücreti gerekmeyen bu yazılım, özellikle KOBİ’lere önemli avantajlar sağlıyor.