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Kurumlarda kadın yönetici sayısının arttırılması hedefleniyor

19.04.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık: - "Bizim önerilerimiz kadın yönetici sayılarımızın attırılması yönünde" - "Yönetim kademesindeki kadınların temsili rol model oluşturur ve bu vesileyle de bütün yöneticilerimiz içerisinde kadınların temsili, temsilde adaleti sağlamak adına kıymetli"

TBMM Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, kurum ve kuruluşlarda kadın yönetici sayısının artırılması noktasında önerilerinin olduğunu söyledi.

Çalık, AA muhabirine, bu ay TBMM'de görüşülerek yasalaşması beklenen kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesini öngören kanun teklifinin önce kendi komisyonlarında daha sonra da Adalet Komisyonunda görüşüldüğünü ve iki hafta içinde Genel Kurulun gündemine gelmesini beklediklerini belirtti.

Bu yasal düzenlemeyi hazırlamadan önce komisyon olarak bir rapor yayımladıklarını hatırlatan Çalık, bunun için mağdurların yanı sıra failleri de ceza infaz kurumlarında dinlediklerini anlattı.

AK Parti olarak kadına yönelik şiddetle mücadelede çok önemli yasal düzenlemeler yaptıklarını ifade eden Çalık, şunları kaydetti:

"Komisyonumuzun raporundaki çok önemli çıktıları, kıymetli bakanlarımızla paylaşıyoruz. İçişleri Bakanımızla, Adalet Bakanımızla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımızla, Milli Eğitim Bakanımızla görüşmelerimizi yaptık. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin özellikle eğitimle alakalı ayağını çok önemsiyoruz. Anaokulundan üniversiteye kadar her kademede bu farkındalığı sağlayacak düzenlemelerle müfredatla eğitim politikamızla birlikte çok ciddi manada kadına yönelik şiddetle mücadelede de etkin rol oynayacağını düşünüyorum. Anaokulundan üniversiteye kadar bu süreç eğitim sistemimizle beraber devam edecek. Ayrıca kadın yönetici sayılarımızın arttırılmasını çok önemli görüyorum. Bizim önerilerimiz kadın yönetici sayılarımızın attırılması yönünde oldu. Bu vesileyle de Milli Eğitim Bakanımız, 81 ilde il müdürlerimizin, müdür yardımcılarımızın içinde mutlaka kadınların olması gerektiğini, eğitim sisteminin içerisinde, yönetim kademesinde yer almaları gerektiğini bizlerle de kamuoyuyla da paylaştı."

Diyanet İşleri Başkanlığının kadın yönetici istihdamı konusunda örnek olduğunu belirten Çalık, bir kadın başkan yardımcısının bulunduğu kurumun teşkilatlarında da kadın yöneticilerin yer aldığını vurguladı.

Çalık, şunları söyledi:

"Yönetim kademesindeki kadınların temsili rol model oluşturur ve bu vesileyle de bütün yöneticilerimiz içerisinde kadınların temsili, temsilde adaleti sağlamak adına kıymetli. Türkiye Büyük Millet Meclisindeki kadın temsil oranının yüzde 18'e çıkarılmasına vesile olan ve bugün yönetim kademelerinde birçok alanda, karar mekanizmalarında kadınların görev almasına vesile olan Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve şu anda da kadın yönetici sayılarını arttırmak için mücadele eden kıymetli bakanlarımıza ve kurum temsilcilerimize çok teşekkür ediyorum."

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