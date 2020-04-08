Kuruyan gürgen ağacındaki "kapı" ilgi çekiyor

VEYSEL ALTUN - Samsun'un Ayvacık ilçesinde bir vatandaşın bahçesindeki kuruyan gürgen ağacının gövdesine açılan "kapı" görenleri şaşırtıyor.

Bahçesindeki gürgen ağacına kuruyup içinin boşalmasına rağmen kesmeye kıyamayan 80 yaşındaki Selim Ayçiçek, ağacın gövdesine yaklaşık 1 ay önce menteşe kullanarak "kapı" taktı.

"Kapı"dan içine insan girecek kadar boşluk bulunan gürgen ağacı, çocuklar için de oyun alanı oldu.

- "Koronavirüs gelsin de beni burada bulsun" videosu ilgi gördü

Ayçiçek'in damadı İlkay Gümüşsu'nun ağacın içinden "koronavirüs gelsin de beni burada bulsun" diyerek çektiği video ise sosyal medyada ilgi gördü.

Yıllara meydan okuyan ağaç, üzerine takılan "kapı" ve "Evde kal" çağrısı ile gündeme geldi.

İlkay Gümüşsu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da inşaat işçisi olduğunu ve koronavirüs tedbirleri kapsamında şantiyede işe ara verildiği için memleketine döndüğünü söyledi.

Ağacı ilk gördüklerinde şaşırdıklarını ifade eden Gümüşsu, "Kayınpederim ahşap işine çok düşkün olduğundan ağacın içinin boş olduğunu fark etmiş. Dedelerimiz zamanından kalma bu ağacın gövdesine kayınpederim çocuklara oyun olsun diye kapı yaptı." dedi.