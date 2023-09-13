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Kuş Cenneti’ni yaz döneminde 50 bin kişi ziyaret etti

13.09.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’ni yaz döneminde yaklaşık 50 bin kişi ziyaret etti.

Kuş Cenneti’ni yaz döneminde 50 bin kişi ziyaret etti

Türkiye’nin en önemli sulak alanlarından biri olan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Samsun’un 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan, 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Türkiye’de yaban hayatının korunduğu en önemli noktalardan birisi olma özelliğine sahip. 13 Nisan 2016’da, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde, Samsun Büyükşehir Belediyesi bisiklet, elektrikli bisiklet ve akülü araçlarla ziyaretçilere hizmet veriyor. Ziyaretçi merkezi, görüntü izleme merkezi, sergi salonu ve bölgeye has ürünlerin tanıtıldığı satış reyonu gibi alanlara da sahip deltaya ilgi ise her geçen yıl artıyor. Deltayı 2023 yılının yaz döneminde 50 bin 600 kişi ziyaret etti. Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin koruma amaçlı çalışmaları ile doğal yaşama insan müdahalesinin en aza indirildiği Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde ziyaretçiler sadece bisiklet, elektrikli bisiklet, akülü araçlarla deltayı gezebiliyor.

“DOĞA TUTKUNLARI MUTLAKA GÖRMELİ”

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nin, sadece Samsun ve Türkiye için değil tüm dünya için çok önemli bir sulak alan olduğuna dikkat çeken Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’ne ilgi giderek artıyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak doğa harikası bölgenin korunmasını sağlamanın yanında misafirlere de en iyi hizmeti sunuyoruz. Fotoğrafçıların, doğa tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği bölge giderek daha da cazip hale geliyor. Yaban hayatının korunduğu bu doğal güzelliği tüm doğa tutkunlarının mutlaka görmesi gerekiyor” dedi.

362 KUŞ TÜRÜ YAŞIYOR

362 kuş türünün yaşadığı, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nin 5 bin 174 hektarlık kısmı Yaban Hayatı Geliştirme Alanı olan ve Uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunuyor. Korunması için, Temmuz 2018’de araç girişine kapatılan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde irili ufaklı 20 göl ile büyük bataklık ve sazlık alanlar yer alıyor. Avrupa Kuş Alanları Envanteri’ndeki en önemli 4 kriterden 3’üne sahip olan kuş cennetinde, dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 24 kuş türünün 15’i görülüp, kayıt altına alındı. Zengin biyolojik çeşitliğe sahip olan delta, göç sırasında Karadeniz’i doğrudan aşan kuş türleri için de yaşamsal önem taşıyor.

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