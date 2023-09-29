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Kuş sevdasına otomobillerinden oldular

29.09.2023 11:56 | Son Güncelleme:
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Sivas’ta izinsiz bir şekilde, usullere aykırı yöntemlerle doğan ve şahin avlayan iki kişi hakkında işlem yapılırken, kullandıkları otomobile de el konuldu.

Kuş sevdasına otomobillerinden oldular

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Sivas İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kara avcılığı ve biyoçeşitliliğin korunması için Gemerek, Altınyayla ve Şarkışla ilçelerinde Gemerek İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile koruma ve kontrol çalışması yapıldı. Yapılan çalışma sırasında izinsiz ve usullere aykırı şahin ve doğan avlayan 2 kişiyi tespit etti. İki kişi hakkında 4915 Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla işlem yapılırken, kullandıkları otomobile el konuldu. Ayrıca avda kullandıkların 10 canlı güvercin doğaya salındı.

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