YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Kuş sınava girecek gençlerle buluştu

Kuş sınava girecek gençlerle buluştu

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 25.06.2020 15:39 | Son Güncelleme

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, hafta sonu yapılacak olan YKS sınavları öncesi, gençlerle buluştu.Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 27-28 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan YKS sınavına Eyyübiye Belediyesi Kültür Müdürlüğüne bağlı Kitap Otağı’nda hazırlanan gençlere yönelik, sınav öncesi, moral yemeği verildi.Gençlere sınav öncesi başarılar dileyen ve stres ve heyecandan uzak durmalarını tavsiye eden Kuş,” Allah sizlere kolaylık versin.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, hafta sonu yapılacak olan YKS sınavları öncesi, gençlerle buluştu.
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 27-28 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan YKS sınavına Eyyübiye Belediyesi Kültür Müdürlüğüne bağlı Kitap Otağı’nda hazırlanan gençlere yönelik, sınav öncesi, moral yemeği verildi.
Gençlere sınav öncesi başarılar dileyen ve stres ve heyecandan uzak durmalarını tavsiye eden Kuş,” Allah sizlere kolaylık versin. Yaklaşık 1 yıldır Üniversite sınavı için hazırlandınız. Biraz önce bazı arkadaşlara sordum, bazılarında stres var, bazılarında yok. Ama muhtemelen herkesin üzerinde biraz stres vardır. Öncelikle Cenab-ı Mevlam vermiş olduğunuz emeklerin karşılığını vererek, hem ailenizin hem akrabalarınızın karşına çıkmayı nasip etsin. Bizler de Eyyübiye Belediyesi olarak bu yolda sizlere ufakta olsa katkımız olmuştur. Yeni Üniversiteye hazırlanan arkadaşlarımıza daha güzel imkanlar sunacağız. Etüt merkezlerimizi çoğaltıp, daha profesyonel bir şekilde hocalarımızla etkin başarı sağlayacağız, gençlik merkezlerimizi çoğaltacağız inşallah. Eyyübiye Belediyesi olarak en çok gençlerimize değer veriyoruz. Çocuklarımızı, evlatlarımızı her zaman önemsiyoruz. Sizlerin her kulvarda başarılı olmanızı istiyoruz. Sizler başarılı bir şekilde çalıştınız. Eyyübiye Belediyesi olarak yanınızda her daim olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Deneme sınavları yapıldı, dersler verildi. Korona sürecinde çalışma kitapları ekiplerimiz tarafından evlerinize kadar getirildi. En son yine simülasyon sınavı da yapıldı. Ben hepinize sınav öncesi başarılar diliyorum” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü model sosyal medyada paylaştıÜnlü model sosyal medyada paylaştı
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 25 Haziran Perşembe

İmsak
03:13
Sabah
04:59
Öğle
12:33
İkindi
16:24
Akşam
19:56
Yatsı
21:34

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler25 Haziran Perşembe

Eren Eczanesi
Merkez
Güllüoğlu Eczanesi
Merkez
Hatipoğlu Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Sevim Eczanesi
Merkez
Kurt Eczanesi
Akcakale
Savaş Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Şanlıurfa’da anız yangını

Şanlıurfa’da anız yangını

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Başkan Ekinci’den buğday pazarına ziyaret

Başkan Ekinci’den buğday pazarına ziyaret

Urfalı metafizikçi: Mehdi dünyaya indi

Urfalı metafizikçi: Mehdi dünyaya indi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.