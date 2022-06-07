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Kuş Uçuşu dizisinin Aslı'sı Miray Daner göğüs dekolteli pozuyla olay yarattı! Beğeni yağmuruna tutuldu...

07.06.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel oyuncu Miray Daner, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla magazin gündemine damga vurdu. Bu yıl Netflix'te yayınlanmaya başlayan Kuş Uçuşu dizisiyle ekranlara geri dönen güzel oyuncu Miray Daner'in, dizideki öpüşme sahneleri gündeme gelmişti. Daner, son olarak sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla takipçilerini büyüledi. Ceketinin önü açık bir şekilde sütyenli pozunu paylaşan güzel oyuncu beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Kuş Uçuşu dizisinin Aslı'sı Miray Daner göğüs dekolteli pozuyla olay yarattı! Beğeni yağmuruna tutuldu...

Medcezir dizisiyle oyunculuk macerasına atılan ve adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran Miray Daner, Vatanım Sensin dizisiyle birlikte zirveye taşınmıştı. Son olarak Netflix ekranlarında yayınlanmaya başlayan Türk dizisi Kuş Uçuşu'yla ekranlara gelen Miray Daner, sosyal medyada yayınladığı pozlarıyla resmen olay yarattı.

ÖPÜŞME SAHNELERİ OLAY OLMUŞTU

Netflix ekranlarında yayınlanmaya başlayan Türk dizisi Kuş Uçuşu'yla yeniden ekranlara gelen güzel oyuncu Miray Daner, dizideki öpüşme sahneleriyle magazin gündemine gelen isim olmuştu.

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Dizideki cesur sahnelerin ardından sosyal medyada gündem olan Miray Daner'in o sahnelerine birçok kişi yorum yağdırmıştı.

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GÖĞÜS DEKOLTELİ POZUYLA OLAY YARATTI

Son olarak geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan paylaştığı cesur pozlarla herkesin diline düşen Miray Daner, iç çamaşırı gözüken göğüs dekolteli pozlarıyla takipçilerini mest etmişti.

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Instagram hesabında 1.4 milyon takipçisi olan güzel oyuncu Miray Daner'in dekolteli pozlarına beğeni ve yorum yağmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Miray Daner Kuş Uçuşu dizisi
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