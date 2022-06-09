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Kuş Uçuşu'nun Müge'si İrem Sak 11 yaş küçük basketbolcu sevgilisiyle tatilde

09.06.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'in yeni yapımı Kuş Uçuşu'nda Müge karakterini canlandıran İrem Sak genç aşkıyla tatile çıktı. İrem Sak bir süredir aşk yaşadığı kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz Çeşme'de objektiflere yakalandı.

Kuş Uçuşu'nun Müge'si İrem Sak 11 yaş küçük basketbolcu sevgilisiyle tatilde

Kuş Uçuşu'nun Müge'si İrem Sak son dönemlerde gözlerden uzak yaşıyor. Sosyal medyayı artık pek kullanmayan oyuncu son olarak Netflix'in Kuş Uçuşu dizisindeki rolüyle adından söz ettirdi. Dizinin yankıları sürerken İrem Sak genç sevgilisiyle tatile çıktı.

İrem Sak kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz'la önceki gün Çeşme Dalyan The Beach Of Momo'da görüntülendi. Milliyet'in haberine göre; NBA’de Philadelphia 76ers’da forma giyen milli basketbolcu Korkmaz ile oyuncu, beach'te kendileri için ayrılan localarına geçerek oturdu. Baş başa ilk yaz tatil sezonunu Çeşme'de açan iki sevgili gün boyu oturarak sohbet etti.

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Sık sık sağa sola bakan iki sevgilinin tereddütlü halleri dikkat çekti. Yerlerinden kalkmadan saatlerce konuşan Sak ve Korkmaz, uyumlu giyim tarzları ile de objektiflere yansıdı.

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Korkmaz’ın özel aracı ile evlerinin yolunu turan iki sevgiliden, önce araçtan inen Korkmaz oldu. Korkmaz, etrafa baktıktan sonra bahçe kapısının şifresini açtı. Ardından ünlü oyuncu hızlı adımlarla içeri girdi.


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Anahtar Kelimeler:
İrem Sak Kuş Uçuşu dizisi
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