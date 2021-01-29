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Kuşadalılar, kar görmek için yüksek kesimlere akın etti

29.01.2021 09:50 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinin yüksek kesimlerinde dünden beri etkili olan kar yağışı sonrasında vatandaşlar kar görmek için dağlara akın etti.Kuşadası’nda etkili olan sağanak yağmur, 6 yıl sonra bu ay içinde ikinci kez yerini kara bıraktı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinin yüksek kesimlerinde dünden beri etkili olan kar yağışı sonrasında vatandaşlar kar görmek için dağlara akın etti.
Kuşadası’nda etkili olan sağanak yağmur, 6 yıl sonra bu ay içinde ikinci kez yerini kara bıraktı. Kar yağışı, hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü Kuşadası’nda özellikle yüksek kesimlerdeki mahalleleri etkisi altına aldı. Kar yağışı nedeniyle, Yeniköy, Yaylaköy, Kirazlı ve Çınar mahallelerindeki bazı yollar ulaşıma kapandı. Kar yağışının başlamasıyla birlikte şehir merkezindeki Kuşadalılar, kar görebilmek için yüksek kesimlere akın etti. Kar turizminden en çok ilgiyi Yaylaköy başta olmak üzere Kirazlı, Yeniköy ve Çınar çekti.
Salgın önlemleri ve sokağa çıkma kısıtlamalarından bunalan Kuşadalılar, araçlarına binerek ailece kar yağışının etkin olduğu yüksek kesimlerde soluğu aldı. Gerekli önlemleri almadıkları için kar şartlarında zaman zaman zorlu anlar yaşayan vatandaşlar, yine de karın keyfini yaşamaktan geri kalmadı.
Bu arada, Kuşadası’nın yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olmasının ardından polis ve jandarma ekipleri de önlemler aldı. Kar yağışı nedeniyle Yaylaköy-Kirazlı ve Çamlık-Kirazlı arasındaki yollar jandarma ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı.

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