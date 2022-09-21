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Kuşadası açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

21.09.2022 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuşadası açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kuşadası açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 47 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekiplerce kurtarılan 47 düzensiz göçmen kıyıya getirildi.

​​​​​​​Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kuşadası açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

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