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Kuşadası açıklarında 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

05.10.2022 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuşadası açıklarında 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kuşadası açıklarında 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

​​​​​​​ Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 48 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik bot ve can salları içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Ekiplerce kurtarılan 48 düzensiz göçmen kıyıya getirildi.

​​​​​​​Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
kuşadası Aydın Yunanistan bot

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