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Kuşadası Adalızade Mezarlığı kırmızı-beyaz renklere büründü

AYDIN HABERLERİ  | 30.08.2020 18:53 | Son Güncelleme

Kuşadası kent merkezinde bulunan Adalızade Mezarlığı’nın yolları 30 Ağustos Zafer Bayramı için kırmızı ve beyaza boyandı.

Kuşadası kent merkezinde bulunan Adalızade Mezarlığı’nın yolları 30 Ağustos Zafer Bayramı için kırmızı ve beyaza boyandı. Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Mezarlık İşleri Amirliği tarafından yürütülen çalışma vatandaşları memnun etti.
Kuşadası Adalızade Mezarlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kırmızı ve beyaza büründü. Mezarlığın yolları Kuşadası Belediyesi Mezarlık Amirliği tarafından kırmızı ve beyaza boyanarak aydınlatma direkleri ile giriş kapılarına Türk Bayrağı asıldı. Çalışmalar bayram nedeniyle mezarlıkta bulunan şehitlikleri ziyaret edenler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Emperyalizme karşı büyük direnişimizin simgesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en güzel şekilde kutlamak için uğraşıyoruz. Koronavirüs salgını nedeniyle coşkumuz kısıtlansa da şanlı bayrağımızı bu özel günde kentimizin her yerinde dalgalandıracağız. Adalızade Mezarlığı’nı da bu özel güne hazırladık. Mezarlığa giren yolları kırmızı ve beyaza boyadık. Her bir köşesine ise şanlı bayrağımızı astık” dedi.
Kuşadası’nda yaşayan Sevil Namlı ise “ Pandeminin ardından ilk kez bugün evden dışarıya çıktım. Kuşadası’nda büyük bir değişim gördüm. Bu durum beni çok mutlu etti. Mezarlıkta da ayını şekilde değişiklikler yapılmış. Çalışmalarından dolayı Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür ederim” diye konuştu.

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Aydın Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazar

İmsak
05:05
Sabah
06:30
Öğle
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İkindi
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Akşam
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Aydın Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazar

Bilgin Eczanesi
Merkez
Neva Eczanesi
Merkez
Nilgün Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Kusadasi
Özlü Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
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