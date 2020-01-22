Kuşadası AK Parti’de Osman Çoban adaylığını açıkladı

AK Parti Kuşadası İlçe Başkanlığı için şimdiye kadar 5 isim adaylığını açıklarken, başkanlık için 6. isim Osman Çoban oldu.

Mart ayında yapılacak olan AK Parti ilçe kongresi, için adaylar bir bir ortaya çıkmaya başladı. 2018 yılında göreve atama il gelen Mustafa Gökçe’nin kaybedilen seçimden sonra ilçe başkanlığı tartışmalara sebep olurken, tabanda oluşan negatif durum, tabanın farklı isim arayışlarına gitmesine sebep oldu. Bu anlamda geçtiğimiz günlerde 5 aday adayının yanı sıra, bu kez AK Parti’nin 20 kurucu üyesinden biri olan, Osman Çoban, partililerin sevgi seli içinde ilçe başkanlığına adaylığını açıkladı. Teşkilat binasında partilileri seslenen Çoban, “ Amacımız kimseyi ötekileştirmeden, herkesi kucaklayarak, önce 2023, daha sonra 2024 yerel seçimlerinde zaferle çıkmak için, inancımla, sizlerin gücü ile bu göreve talibim” dedi.

Osman Çoban, sözlerini şöyle sürdürdü. “Değerli arkadaşlarım hepiniz bu kutlu yürüyüşe hoş geldiniz. Öncelikle kısaca kendimi tanıtayım. 1973 doğumluyum. İlk orta ve liseyi Torbalıda okudum. İzmir Dikili’de 5 yıl ikamet ettim. Burada 1998 yılında Fazilet Partisinde siyasete girdim. 20 yıldır Kuşadası’nda inşaat, ticaret ve tarım ile iştigal ediyorum. AK Parti’nin 2001 yılında kurulduğu günlerde burada AK Parti Kuşadası ilçe Teşkilatının 20 kurucu üyesinden biriyim. Evliyim 3 oğlum ve bir kızım var. AK Parti bir neferi ve sevdalısıyım. Değerli Dostlar ve dava arkadaşlarım: Kurulduğu günden bu yana onurla taşıdığım AK Partili kimliğimi bugün, halkımıza hizmet etme, sorunlarına ortak olma ve çözme noktasında, bu yüce göreve inancımla ve sizlerin bana verdiği destek ile adayım. Üyesi olmaktan ve AK Parti ailesinin bir mensubu bir neferi olmaktan onur ve şeref duyduğumu belirtmek isterim. Bugün itibari ile 18 yıldır ülkemizin daha büyümesi daha bağımsız bir hale gelmesi refah ve yaşam kalitesinin artması, tam bağımsız güçlü Türkiye için çalışan Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gayret ve çabaları ortadadır. İçte ve dışta ülkemiz ve Cumhurbaşkanımıza yapılan tüm müdahalelerin siz değerli AK Partili kardeşlerimin de dirayetiyle bertaraf edilmiştir.

Bugüne kadar ve bundan sonrada kendimize örnek aldığımız reisimizin yolunda, izinde ve onun çalışma azminden aldığımız güç ile bu onurlu göreve diğer arkadaşlarımı gibi benden adayım .Değerli arkadaşlar; Bu bir bayrak yarışı. Hepimizin ortak amacı partimizin ilçe başkanlığı yarışı değil, hizmet yarışıdır. Bu yarışta bizlerin savaşı asla birbirimizle değil. Ortak düşüncemiz, ilçemizin daha yaşanabilir bir kent olması partimizin ve teşkilatımızın daha iyi hizmetler yapabilmesi sevdasıdır. 2001 yılında ilk kurucu arkadaşlarımızla kurduğumuz Kuşadası, Davutlar ve Güzelçamlı teşkilatlarımızın bugün üye sayısı 12 bine ulaştı. Sayı olarak bir başarıya ulaşsak da bugün için belediye seçimi ve genel seçilerde büyük başarılar elde etmemiz ve iyi sonuçlar almamız gerekmektedir. Bu anlamda kapı kapı her mahallede, her sokakta çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız. Bizim davamız, ülke davası. Halkımızın geleceği, ülkemizin bekası, halkımızın çıkarlarını nasıl korumak, çocuklarımıza nasıl gelecek yaratabiliriz, umutlarını geliştirebiliriz olmalı. Bizim hedefimiz reisimiz dediği gibi önce 2023, daha sonra da 2024 yerel seçimleri olmalı.

Onun için biz Kuşadası’nda partimizin daha diri, daha güçlü ve birlik içerisinde olması kaydıyla bu göreve talibiz. Bizim gayemiz birleştiricilik, bütünleştiricilik ve kucaklamaktır. Ak Parti gücünü halktan alır, halkımızın yanında olduğumuz sürece de halkımız bize güç verecektir, buna bizim inancımız tamdır. Hep birlikte omuz omuza, birlik ve beraberliğimiz ile ilçemizin geleceği için çalışmamız gerektiğini düşünüyor, birbirimize olan sevgimizin saygı ile birleştiğinde bunu başaracağımızı belirterek hepinize saygılar sunuyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun."dedi.

