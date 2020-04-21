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Kuşadası Balıkçılar Meydanı’na yeni düzenleme yapılıyor

AYDIN HABERLERİ  | 21.04.2020 16:07 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kentin çehresini değiştirecek projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Kuşadası Balıkçılar Meydanı’na yeni düzenleme yapılıyor

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kentin çehresini değiştirecek projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda ilçenin turistik noktalarına yakınlığıyla bilinen ünlü Balıkçılar Meydanı’ndaki yenileme çalışmalarında sona gelindi.
Ege Bölgesi’nin turizm başkenti Kuşadası, Belediye Başkanı Ömer Günel’in talimatıyla yapılan projeler sayesinde daha modern bir görünüme kavuşmaya başladı. Kuşadası Limanı ve Balıkçı Barınağı’nın yanı sıra Güvercinada Caddesi ve Barbaros Bulvarı ile turistik çarşının kesiştiği noktada yer alan ünlü Balıkçılar Meydanı’ndaki yenileme çalışmaları, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yakında tamamlanacak.

Çalışmalar kapsamında meydanın alt yapı, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları yenilendi. 3 bin 200 metrekarelik taban döşemesi de bitmek üzere olan meydanın, bin 600 metrekarelik pergole yenilemesinde de sona yaklaşıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mülkiyeti Kuşadası Belediyesi’ne ait olan ve Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi tarafından kullanılan Balıkçılar Kahvesi’ni de baştan aşağıya elden geçirecek. Restoran ve dükkanların dış cephe bakımlarının tamamlanmasının ardından Tarihi Balıkçılar Meydanı, eski köhne ve hantal yapısından kurtulacak.

Balıkçılar Meydanı’nda yapılan yeni düzenleme çalışmaları ise en çok bölge esnafını sevindirdi. Esnaf, çeyrek asırdır ihmal edilen ve bakıma muhtaç olan Balıkçılar Meydanı’nın Kuşadası Belediyesi’nin hayata geçirdiği yeni düzenleme ile kente yakışan kartpostallık bir görünüme kavuşacağını söyledi.

Kuşadası Balıkçılar Meydanı’na yeni düzenleme yapılıyor

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